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Матвиенко: личная встреча Путина и Пашиняна состоится в ближайшее время

Как сообщила спикер Совета Федерации, президент РФ и премьер-министр Армении в этом году уже провели три личные встречи

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшее время проведут личную встречу, сообщила в понедельник в ходе встречи с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин, премьер-министр [Армении] Никол Воваевич Пашинян уже в этом году провели три личные встречи, 14 телефонных переговоров, готовится в ближайшее время новая личная встреча", - сказала Матвиенко.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМатвиенко, Валентина ИвановнаАрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
Песков подтвердил, что личная встреча Путина и Пашиняна в России готовится
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