Врио главы Тамбовской области Егоров акцентирует внимание на отношениях с муниципалитетами

НОВО-ОГАРЕВО, 4 октября. /ТАСС/. Назначенный 4 октября временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров видит одной из своих основных задач в регионе выстраивание отношений между региональным центром и муниципалитетами. Об этом он сообщил на прошедшей в режиме видео-конференц-связи встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Хотел бы отметить работу губернатора [Тюменской области] Якушева Владимира Владимировича. <…> Как работать с муниципальными образованиями, как выстраивать вертикаль власти, как организован вообще был весь процесс принятия решений в Тюменской области - для меня это, конечно, был колоссальный опыт. И на примере того, что было, буду так же выстраивать работу свою в регионе. Конечно же, это работа с муниципальными образованиями, это напрямую работа, выстраивание, понимание, какие веяния в каждом муниципалитете, что нужно и куда надо развиваться", - сказал он, отвечая на вопрос президента об опыте работы на посту советника губернатора Тюменской области.