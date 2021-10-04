Глава ВЦИОМ заявил, что выборы показали стабильность политической системы

"В целом результаты выборов показали, что политическая система достаточно стабильная, расклад предпочтений понятен, каких-то изменений особых не было", - сказал Федоров.

По данным ВЦИОМ, по состоянию на 1 октября уровень поддержки партии "Единая Россия" составил 29,5% (плюс 0, 7 процентных пункта за неделю), КПРФ - 23,3% (плюс 6,2 процентных пункта за неделю), ЛДПР - 7,6% (плюс 0,3 процентных пункта за неделю), партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,4% (плюс 0,1 процентных пункта за неделю) и "Новых людей" - 8,4% (плюс 1,7 процентных пункта за неделю).

Протестное голосование

"Рейтинг КПРФ поднялся на пару процентов на первой неделе после выборов, правда, на второй неделе идет некоторое снижение. Видимо, в следующем рейтинге, мы его в пятницу опубликуем, будет сниженная цифра по сравнению с предыдущей пятницей", - отметил собеседник агентства.

По словам главы ВЦИОМ, рост поддержки партии может быть связан с голосами со стороны тех, "кто коммунистические убеждения не разделяет и, может быть, наоборот, разделяет антикоммунистические, но рассматривает ее [КПРФ] как оппозиционную".

"Мы можем полагать, что эти два-три процента добавочных - это ситуативные голоса ультралибералов, западников, которые решили ее [КПРФ] поддержать в силу того, что собственной партии у них нет", - сказал глава ВЦИОМ.

Данные получены на основе ежедневных всероссийских опросов, в каждом из которых участвует 1,6 тыс. человек.

Результаты выборов

Выборы в Госдуму проходили 17-19 сентября по смешанной системе: 225 депутатов избирались по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. "Единая Россия" по результатам обработки 100% итоговых протоколов набрала 49,82% голосов избирателей по партийному списку. Далее идут КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%). Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.