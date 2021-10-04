Песков подтвердил, что личная встреча Путина и Пашиняна в России готовится

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию планируется, готовится его личная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее в понедельник о том, что такая встреча готовится, сообщила в ходе встречи с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Ожидается [визит Пашиняна в РФ]. Личная встреча [с Путиным] готовится", - сказал представитель Кремля.

В нынешнем году Путин и Пашинян провели три личные встречи, более 10 раз разговаривали по телефону. По мнению Матвиенко, такие интенсивные контакты задают тон всему комплексу российско-армянских отношений.

Ранее в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с Симоняном постконфликтное урегулирование в Карабахе и деятельность Минской группы ОБСЕ. Спикер армянского Национального собрания на встрече выразил благодарность руководству России за посреднические усилия по урегулированию вооруженного конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября прошлого года. 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе.