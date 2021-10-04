Вице-спикера заксобрания Ульяновской области Гибатдинова наделили полномочиями сенатора

УЛЬЯНОВСК, 4 октября. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских наделил полномочиями сенатора в Совете Федерации вице-спикера Заксобрания региона, представителя партии КПРФ, Айрата Гибатдинова. Об этом говорится в тексте указа, опубликованного в понедельник на сайте правительства региона.

Ранее интересы правительства Ульяновской области в Совете Федерации представлял, согласно распоряжению прежнего губернатора Сергея Морозова, экс-депутат Государственной думы Вадим Харлов.

"Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Ульяновской области Гибатдинова Айрата Минерасиховича", - отмечается в тексте документа. Указ вступает в силу с 5 октября 2021 года.

Айрат Гибатдинов с 2009 года по 2014 год работал генеральным директором торговой компании в сфере деревообработки и производства корпусной мебели "Мастер". 8 сентября 2013 года был избран депутатом Законодательного собрания Ульяновской области пятого созыва по областному избирательному округу от партии КПРФ. Входил в состав комитета Законодательного собрания по аграрным вопросам, продовольствию, развитию сельских территорий, природопользованию и охране окружающей среды. 9 сентября 2018 года избран депутатом Законодательного собрания Ульяновской области шестого созыва по областному избирательному округу от партии КПРФ. 24 сентября 2018 года был избран заместителем председателя Законодательного собрания Ульяновской области шестого созыва. Вошел в состав комитета по бюджету и экономической политике.

Представитель партии КПРФ Алексей Русских, которого президент России Владимир Путин в апреле назначил временно исполняющим обязанности главы региона после отставки прежнего губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, победил на сентябрьских выборах с результатом 83,16% голосов. Облизбирком на заседании 21 сентября признал выборы состоявшимися. Губернатор Ульяновской области вступил в должность 4 октября, церемония инаугурации прошла во дворце "Губернаторский" в Ульяновске.