Следующие консультации РФ и Ирана по международной кибербезопасности пройдут в Тегеране

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор Департамента международной безопасности МИД РФ Андрей Крутских договорился с и. о. замглавы МИД Ирана и генеральным директором Главного управления МИД ИРИ по делам мира и международной безопасности Резой Наджафи провести следующий раунд российско-иранских межведомственных консультаций по международной информационной безопасности (МИБ) в Тегеране.

Как указали в российском дипведомстве, 1 октября в Москве состоялся очередной раунд российско-иранских межведомственных консультаций по международной информационной безопасности, который включал "широкий спектр вопросов сотрудничества в сфере обеспечения МИБ на международных площадках и в двустороннем формате".

"[Стороны] обменялись мнениями о стратегических подходах России и Ирана в области МИБ. Обсудили перспективы выстраивания прямого межведомственного диалога на основе российско-иранского межправительственного соглашения о сотрудничестве в области информационной безопасности 2021 года, - говорится в сообщении МИД РФ по итогам визита в Москву иранского дипломата. - Достигнута договоренность о продолжении консультаций и проведении следующего раунда в Тегеране. Конкретные даты будут определены по дипломатическим каналам".

Как отметили в МИД РФ, стороны приветствовали начало работы новой Рабочей группы ООН открытого состава (РГОС) по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 2021-2025 гг. В ходе заседания российская сторона провела презентацию проекта конвенции по противодействию использованию ИКТ в преступных целях, официально внесенного Россией в качестве национального вклада в профильный спецкомитет ООН 27 июля 2021 года.

В дипведомстве обратили внимание, что "в состав российской и иранской делегаций вошли представители заинтересованных органов государственной власти".