МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева вошла в состав Совета федеральной территории Сириус. Соответствующий указ президента РФ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, помимо Шмелевой, в состав Совета первой в России федеральной территории также вошли заместитель начальника управления президента РФ по научно-образовательной политике Юлия Линская и референт управления президента РФ по внутренней политике Борис Чернышев.

Совет федеральной территории Сириус будет состоять из 17 членов. Девять из них 17-19 сентября выбрали жители Сириуса. В его состав вошли представители двух политических партий, а также самовыдвиженцы. По три члена совета назначаются президентом и правительством РФ, один - губернатором Краснодарского края. Кроме того, в состав совета войдет глава администрации федеральной территории, который будет утвержден позже.

В декабре 2020 года президент Владимир Путин подписал закон о федеральной территории Сириус в Краснодарском крае, который устанавливает особенности организации публичной власти на территории с особым статусом и осуществления ее экономической и иной деятельности. Закон является первым опытом правового регулирования вопросов организации публичной власти на федеральной территории, создание которых предусмотрено новыми положениями конституции.

Законом предусмотрен пятилетний переходный период, в течение которого планируется поэтапная организация функционирования федеральной территории Сириус - до 31 декабря 2025 года.