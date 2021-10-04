Чибис: врио губернатора Владимирской области показал эффективность на предыдущих постах

МУРМАНСК, 4 октября. /ТАСС/. Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев на предыдущих местах своей работы показал высокий уровень эффективности. Такое мнение высказал ТАСС глава Мурманской области Андрей Чибис, который учился вместе с Авдеевым в "школе губернаторов".

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку главы региона Владимира Сипягина, который переходит на работу в Госдуму, и назначил врио губернатора экс-депутата Госдумы Авдеева.

"Будучи заместителем губернатора Калужской области, Александр Авдеев показал свою эффективность. В законодательном федеральном органе тоже очень эффективно работает человек. Я его знаю, учитывая, что мы учились вместе в "школе губернаторов". Это человек с очень высокими деловыми качествами, обладает авторитетом, и морально-этические качества у него на высоте", - сказал Чибис.

Депутат Госдумы седьмого созыва Авдеев является выпускником первого потока в так называемой школе губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую часто называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.