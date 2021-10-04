В Госдуме считают, что у Егорова достаточно опыта для работы врио главы Тамбовской области

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Решение назначить замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максима Егорова на пост временно исполняющего обязанности губернатора Тамбовской области положительно отразится на этом регионе. Такое мнение в понедельник в беседе с ТАСС выразил первый зампред комитета Госдумы седьмого созыва по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

"С Максимом Борисовичем мы хорошо знакомы, мы работали вместе над многими законодательными инициативами, он прекрасный управленец", - сказал Пахомов. По его словам, Егоров - "профессионал, по-хорошему очень амбициозный, очень работоспособный".

Депутат сообщил, что вместе с Егоровым учился в Высшей школе госуправления, которую также называют "школой губернаторов". По его словам, "это разносторонне подготовленный человек".

"Я считаю, что это очень хорошее решение для такой очень непростой территории, как Тамбовская область. Думаю, Максим Борисович справится", - резюмировал Пахомов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максима Егорова на пост временно исполняющего обязанности губернатора Тамбовской области. Тем же указом Путин прекратил полномочия в этой должности Александра Никитина.