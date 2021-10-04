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Кобзев: целеустремленность поможет Егорову на посту врио губернатора Тамбовской области

Глава Иркутской области также отметил ответственность Максима Егорова и его высокий профессионализм

ТАСС, 4 октября. Целеустремленность, умение контролировать исполнение поставленных задач и ответственность помогут Максиму Егорову на посту врио губернатора Тамбовской области. Такое мнение высказал ТАСС губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, проходивший вместе с Егоровым программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы.

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Президент России в понедельник прекратил полномочия Александра Никитина, возглавлявшего Тамбовскую область с 2015 года. Врио губернатор назначен замглавы Минстроя Егоров.

"[Егоров] человек ответственный. Мне кажется, такое качество, как целеустремленность, такое проявление характера, как доведение ситуации до логического завершения, сегодня нужны ему в первую очередь, и у него эти качества есть", - сказал он.

Кобзев также отметил высокий профессионализм Егорова. "Я знаю, что потенциал у него высокий, поэтому рад, что президент доверил ему Тамбовскую область, желаю Максиму Егорову успехов, завоевать авторитет среди жителей, и, главное, оправдать доверие, которое ему окажут", - добавил губернатор Иркутской области.

Теги
РоссияИркутская областьТамбовская областьКобзев, Игорь Иванович
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