Конкурс на пост главы городского округа Саранск пройдет в конце октября

ТАСС, 4 октября. Конкурс на должность главы городского округа Саранск пройдет 27 октября, сообщили в понедельник в пресс-службе мэрии по итогам первой сессии Совета депутатов, где был объявлен конкурс.

"На первой сессии Совета депутатов объявлен конкурс по отбору кандидатур на замещение должности главы городского округа Саранск. Прием документов на участие в конкурсе будет осуществляться с 6 по 23 октября включительно. Заседание конкурсной комиссии состоится 27 октября в администрации городского округа Саранск", - говорится в пресс-релизе.

По итогам выборов 17-19 сентября состав Совета депутатов обновился наполовину, свои полномочия подтвердили 14 депутатов из предыдущего состава. Из 28 депутатов 21 представляет партию "Единая Россия", три депутата - от КПРФ, два депутата - от ЛДПР и два - от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Председателем Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва депутаты избрали Татьяну Шукшину.

Бывший мэр города Петр Тултаев сложил полномочия в связи с избранием депутатом Госсобрания Мордовии. 29 сентября он был наделен полномочиями члена Совета Федерации.