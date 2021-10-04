Лавров: деполитизированный диалог необходим для укрепления доверия между народами

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Выстраивание деполитизированного диалога необходимо для укрепления доверия и взаимопонимания между народами. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова участникам V Международного форума "Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и современность", опубликованном в понедельник на сайте МИД РФ.

"Ваш форум, отличающийся авторитетным составом и насыщенной программой, утвердился в качестве солидной экспертной площадки для комплексного обсуждения вопросов взаимодействия России со странами Латинской Америки, Карибского бассейна и Пиренейского полуострова. Сегодня, когда мир переживает действительно глобальные перемены, усилия по выстраиванию деполитизированного диалога в интересах укрепления доверия и взаимопонимания между народами заслуживают уважения и поддержки", - отметил министр.

Послание Лаврова на пленарном заседании зачитал директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.