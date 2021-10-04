Дума восьмого созыва осенью планирует проводить по два пленарных заседания в неделю

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Временная депутатская рабочая группа по подготовке первого пленарного заседания Госдумы восьмого созыва предлагает в ходе осенней сессии сохранить график работы депутатов, при котором они три недели в месяц собираются на пленарные заседания два раза в неделю, а затем неделю работают в регионах. Об этом журналистам сообщил руководитель группы, первый вице-спикер Госдумы седьмого созыва Александр Жуков по итогам первого заседания рабочей группы в понедельник.

"Мы будем предлагать график работы Государственной думы в осеннюю сессию примерно такой, как был в весеннюю [сессию седьмого созыва]. То есть три недели по два пленарных заседания в неделю, потом неделя работы в округах и опять три недели по два пленарных заседания. По крайней мере на первую осеннюю сессию такой порядок будет предложен", - отметил Жуков.

Ранее президент России Владимир Путин своим указом назначил дату первого пленарного заседания Госдумы восьмого созыва на 12 октября.