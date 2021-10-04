Комиссаров сообщил, что более 40 выпускников "школы губернаторов" возглавили регионы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Более 40 человек, обучавшихся по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС, возглавили российские регионы. Об этом сообщил журналистам в понедельник директор ВШГУ, гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин назначил врио главы Владимирской области Александра Авдеева и врио главы Тамбовской области Максима Егорова.

"Уже 41 выпускник программы кадрового резерва, которую неспроста называют школой губернаторов, в настоящее время занимает должности глав регионов России. Почти половина руководителей субъектов - слушатели программ ВШГУ. Мы всегда очень радуемся успехам наших участников. Сегодня сразу двое из них были назначены президентом России врио глав регионов", - сказал Комиссаров.

Он напомнил, что последние пять лет Авдеев был депутатом Госдумы от "Единой России", в разные годы он занимал посты заместителя губернатора Калужской области и мэра Обнинска. "Уверен, что такой профессиональный опыт будет способствовать дальнейшему развитию региона. Александр Авдеев проходил обучение на первом потоке программы кадрового резерва. Мы с коллегами наблюдаем, как знания и навыки, которые участники резерва получают и развивают во время обучения, востребованы на всех уровнях власти", - отметил Комиссаров.