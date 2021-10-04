Комиссаров сообщил, что более 40 выпускников "школы губернаторов" возглавили регионы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Более 40 человек, обучавшихся по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС, возглавили российские регионы. Об этом сообщил журналистам в понедельник директор ВШГУ, гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин назначил врио главы Владимирской области Александра Авдеева и врио главы Тамбовской области Максима Егорова.
"Уже 41 выпускник программы кадрового резерва, которую неспроста называют школой губернаторов, в настоящее время занимает должности глав регионов России. Почти половина руководителей субъектов - слушатели программ ВШГУ. Мы всегда очень радуемся успехам наших участников. Сегодня сразу двое из них были назначены президентом России врио глав регионов", - сказал Комиссаров.
Он напомнил, что последние пять лет Авдеев был депутатом Госдумы от "Единой России", в разные годы он занимал посты заместителя губернатора Калужской области и мэра Обнинска. "Уверен, что такой профессиональный опыт будет способствовать дальнейшему развитию региона. Александр Авдеев проходил обучение на первом потоке программы кадрового резерва. Мы с коллегами наблюдаем, как знания и навыки, которые участники резерва получают и развивают во время обучения, востребованы на всех уровнях власти", - отметил Комиссаров.
"Во время обучения абсолютно все участники работают над кейсами от губернаторов регионов, то есть погружаются лично в проблемы конкретного субъекта и стараются эффективно их решить. Кроме того, связи, которые формируются между участниками, помогают им эффективно решать вопросы на любых должностях. Считаю, что сформированные между слушателями коммуникации, приобретенные навыки и развитые компетенции помогут Максиму Егорову на новой должности", - добавил Комиссаров.
Программа развития кадрового управленческого резерва была запущена по поручению президента России в 2017 году на базе ВШГУ. Ее цель - создать сообщество современных управленцев, которые будут обладать знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач. Выпускниками четырех потоков программы стали 305 человек. Среди участников программы - десятки победителей и финалистов конкурса "Лидеры России". Уже идет обучение пятого потока программы кадрового управленческого резерва.