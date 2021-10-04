В Чечне спикером парламента единогласно вновь избран Магомед Даудов

ГРОЗНЫЙ, 4 октября. /ТАСС/. Председателем парламента Чечни пятого созыва единогласно избран Магомед Даудов, ранее занимавший этот пост. Голосование прошло в понедельник на первом заседании нового состава парламента с участием главы региона Рамзана Кадырова, передает корреспондент ТАСС.

"Магомед Хожахмедович в разные годы занимал различные должности и всегда на высоком профессиональном уровне справлялся с возложенными на него задачами", - сказал Кадыров.

Даудов в свою очередь выразил благодарность Кадырову и всему депутатскому корпусу за поддержку его кандидатуры на пост спикера высшего законодательного органа. Он заверил, что приложит все свои силы, знания и опыт, чтобы оправдать оказанное ему высокое доверие.

В ходе заседания также были избраны вице-спикеры - первым заместителем председателя парламента ЧР стал Салман Закриев, заместителями - Асламбек Айдамиров, Шаид Жамалдаев, Роман Эдилов и Бекхан Хазбулатов. Кроме того, депутат парламента Мохмад Ахмадов был наделен полномочиями сенатора - представителя от парламента Чеченской Республики.

В республике с 17 по 19 сентября проходили выборы главы региона, депутатов Госдумы, депутатов парламента, Грозненской городской Думы, а также двух городских поселений, 14 муниципальных районов и 174 сельских поселений. Явка граждан на выборы составила 94,42%. "Единая Россия" набрала 89,20% голосов избирателей, на втором месте партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,59%, а на третьем - КПРФ с 5,16% голосов.