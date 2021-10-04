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Глава Минстроя считает, что опыт Егорова поможет улучшить жизнь в Тамбовской области

По словам Ирека Файзуллин, Максим Егоров показал себя на посту замминистра Минстроя РФ как ответственный руководитель, который уделяет особое внимание ежедневным вопросам людей

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Опыт работы с регионами позволит Максиму Егорову улучшить жизнь в Тамбовской области. Такое мнение высказал в понедельник министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

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Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максима Егорова на пост временно исполняющего обязанности губернатора Тамбовской области. Тем же указом Путин прекратил полномочия в этой должности Александра Никитина.

"Предложение президента возглавить Тамбовскую область - это большая честь, но, в первую очередь, огромная ответственность. Уверен, что опыт работы с регионами позволит Максиму Борисовичу (Егорову) с полной отдачей сил приступить к новым обязанностям и сделать жизнь людей в регионе лучше", - цитирует министра пресс-служба Минстроя России.

Файзуллин напомнил, что Егоров на посту заместителя министра и главного жилищного инспектора РФ отвечал за ЖКХ, создание комфортной среды, переселение из аварийного жилья, курировал федпроекты "Чистая вода" и "Сохранение озера Байкал". "Он проявил себя как ответственный руководитель, который уделяет особое внимание ежедневным вопросам людей", - подчеркнул Файзуллин.

Теги
РоссияТамбовская областьФайзуллин, Ирек Энварович
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