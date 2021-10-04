Нижегородский губернатор Никитин назначил и.о. заместителя и двух министров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 октября. /ТАСС/. Глава Нижегородской области Глеб Никитин назначил и.о. замгубернатора, который будет курировать работу департамента региональной безопасности, управления мобилизационной подготовки и защиты государственной тайны. Также в правительстве сменился министр экономического развития и министр регионального правительства - полномочный представитель губернатора в законодательном собрании, сообщает в понедельник пресс-служба руководителя региона.

Так, так пост министра экономического развития и инвестиций региона занял Денис Исмагилов. Ранее он занимал должность заместителя. Экс-глава министерства Игорь Норенков переходит на работу в Заксобрание Нижегородской области.

Кроме того, Никитин назначил Петра Банникова исполняющим обязанности заместителя главы региона. Занимавший этот пост Дмитрий Краснов переходит также на работу в областной парламент. Банников несколько лет занимал должность заместителя руководителя УФСБ по Нижегородской области. С февраля 2021 года был помощником Никитина. Он будет курировать в том числе работу департамента региональной безопасности, управления мобилизационной подготовки и защиты государственной тайны

Помимо этого, глава региона назначил Сергея Тарасова на пост министра регионального правительства - полномочного представителя губернатора в законодательном собрании. Ранее Тарасов занимал пост замминистра внутренней политики. Денис Бакиев, занимавший должность полномочного представителя губернатора, переходит на работу в облпарламент.

На прошедших выборах депутатов заксобрания Нижегородской области "Единая Россия" набрала 48,89% голосов, по 25 одномандатным округам в областной парламент прошли единороссы.