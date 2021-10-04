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Представление врио губернатора Владимирской области пройдет 5 октября

Церемония состоится в администрации региона, в ней примет участие заместитель полпреда президента в Центральном федеральном округе Алексей Еремин

ВЛАДИМИР, 4 октября. Представление врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева состоится во вторник в администрации региона. Ожидается, что нового руководителя представит заместитель полпреда президента в Центральном федеральном округе Алексей Еремин, сообщили ТАСС в понедельник в администрации области.

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Президент России Владимир Путин принял в понедельник досрочную отставку губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, который переходит на работу депутатом Госдумы, и назначил врио главы региона экс-депутата Госдумы Александра Авдеева.

"5 октября в администрации Владимирской области будет официально представлен врио главы региона Александр Авдеева. Кроме того, запланирована его встреча с бывшим губернатором Владимиром Сипягиным", - сказали в администрации.

Ожидается, что врио губернатора в регионе представит заместитель полпреда президента в ЦФО Алексей Еремин.

Депутат Госдумы седьмого созыва Авдеев является выпускником первого потока в так называемой школе губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую часто называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Теги
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