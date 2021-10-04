Владимирский экс-губернатор Сипягин прекратил полномочия своих замов в связи с отставкой

ВЛАДИМИР, 4 октября. /ТАСС/. Владимир Сипягин, отставку которого с поста губернатора Владимирской области в понедельник принял президент России Владимир Путин, в соответствии с законом региона, досрочно прекратил полномочия назначенных им вице-губернаторов. Об этом ТАСС в понедельник сообщила замруководителя аппарата администрации области Ольга Елунина.

4 октября президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, который переходит на работу депутатом Госдумы, и назначил врио главы региона экс-депутата Госдумы Александра Авдеева. 18 апреля 2019 года Законодательное собрание Владимирской области приняло закон, согласно которому в случае досрочного прекращения полномочий губернатора Владимирской области, полномочия первых заместителей и заместителей главы региона прекращаются в день его отставки.

"В соответствии с принятым законодательством, полномочия всех заместителей губернатора, за исключением назначенного до вступления в должность Владимира Сипягина первого заместителя губернатора Вячеслава Кузина, досрочно прекращены. Сегодня Владимир Сипягин, по закону, издал соответствующий акт. Врио губернатора приедет и будет формировать команду по своему усмотрению", - отметила собеседница агентства.

Согласно данным на сайте администрации Владимирской области по состоянию на 4 октября, у Владимира Сипягина было три первых заместителя - Александр Ремига, Вячеслав Кузин и Аркадий Боцан-Харченко. Также в администрации работал вице-губернатор, руководитель представительства администрации области при правительстве РФ Михаил Коротаев. Кроме того, в ближайшее время Заксобрание региона должно было рассмотреть кандидатуры врио заместителей губернатора Германа Елянюшкина и Григория Вишневского. 24 сентября Октябрьский районный суд Владимира восстановил в должности уволенного Сипягиным вице-губернатора Романа Годунина.