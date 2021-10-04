Представление врио губернатора Тамбовской области состоится 5 октября

ТАМБОВ, 4 октября. /ТАСС/. Представление врио губернатора Тамбовской области Максима Егорова состоится во вторник в администрации региона. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в администрации области.

Президент России Владимир Путин принял в понедельник досрочную отставку губернатора области Александра Никитина и назначил врио главы региона замглавы Минстроя Егорова.

"Представление врио главы региона Максима Егорова планируется завтра в 15:00", - сказали в администрации, отметив, что встреча пройдет без СМИ.

Максим Егоров родился в 1977 году в городе Горький (сегодня Нижний Новгород). Окончил Волжскую государственную академию водного транспорта.

С 1999 года работал на разных должностях в администрации Ленинского района Нижнего Новгорода, "Нижновэнерго", Федеральной службе по тарифам в Москве. С 2016-го по 2018 год - советник губернатора Тюменской области (губернатором был Владимир Якушев), работал в представительстве правительства региона в органах государственной власти РФ. С 29 декабря 2018 года занял должность замглавы Минстроя РФ. В декабре 2019 года также назначен главным государственным жилищным инспектором РФ. В Минстрое Егоров занимался вопросами жилищно-коммунального хозяйства, переселения из аварийного жилья, комфортной городской среды, а также федеральным проектом "Чистая вода".