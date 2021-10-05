Первое пленарное заседание Госдумы нового созыва откроет Терешкова

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Первая женщина-космонавт, депутат Госдумы от "Единой России" Валентина Терешкова будет открывать первое пленарное заседание Госдумы восьмого созыва. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в Госдуме.

Согласно российскому законодательству, первую пленарку Госдумы открывает старейший избранный депутат, в новом созыве это бывший первый вице-мэр Москвы, представитель "Единой России" Владимир Ресин. Он старше Терешковой на год (Ресин родился в 1936 году, а Терешкова - в 1937 году).

"Ресин - старейший депутат, однако он предложил открыть первое пленарное заседание Валентине Терешковой", - сказал собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин своим указом назначил дату первого пленарного заседания Госдумы восьмого созыва на 12 октября.