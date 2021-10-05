{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин и Рахмон обсудили по телефону развитие ситуации в Афганистане

Президенты России и Таджикистана подтвердили взаимный настрой на всестороннее укрепление двусторонних отношений

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудили в телефонном разговоре развитие ситуации в Афганистане. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"Главы государств обсудили последнее развитие ситуации в Афганистане и договорились оставаться в тесном контакте", - говорится в сообщении.

Путин в телефонном разговоре поздравил с днем рождения лидера Таджикистана, которому во вторник исполнилось 69 лет. 

"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с днем рождения", - говорится в сообщении Кремля.

Лидеры подтвердили взаимный настрой на всестороннее укрепление российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, отметили в пресс-службе.

Ранее Путин направил Рахмону поздравительную телеграмму.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАфганистанТаджикистанРоссияРахмон, Эмомали
Первая сессия нового состава Заксобрания Красноярского края пройдет 12 октября
На ней изберут спикера и вице-спикеров краевого парламента
Читать полностью