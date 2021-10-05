Захарова: сбой в работе глобальных соцсетей обязует РФ развивать собственный сегмент ИКТ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Глобальный сбой в работе социальных сетей и мессенджеров, отмеченный в понедельник в США, обязует Россию развивать собственный сегмент информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" .

Комментируя произошедший накануне обвал глобальных сетевых ресурсов, прервавший, в частности, работу Facebook, Instagram и WhatsApp, дипломат указала, что "это история о той самой информационной безопасности", в рамках которой российская сторона вносит "столько резолюций с предложением о взаимодействии и сотрудничестве".

"Это история про то, что мы не должны, а обязаны развивать наш внутренний сегмент, связанный с информационно-коммуникационными технологиями, - продолжила она. - Мы должны понимать, что подобный локдаун может случиться в любую секунду, исходя из тех процессов, которые сейчас набирают обороты в Соединенных Штатах Америки".

В этой связи Захарова обратила внимание на несостоятельность позиций тех, кто утверждает, что работа по стимуляции собственного сегмента интернета выключит Россию из мировой сети. "Вот вчера вам все показали, - отметила она. - Не мы себя выключаем, а у них падают технологии до такого уровня, что <…> три с половиной миллиарда человек оказались отключены".

"Это не вопрос развлечения для очень многих, - подчеркнула представитель МИД. - Для очень многих это вопрос судьбоносный. Они сделали на это не просто финансовую ставку, они с этим связали свою жизнь и судьбу".