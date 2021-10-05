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Масштабный сбой в работе соцсетей

Захарова: сбой в работе глобальных соцсетей обязует РФ развивать собственный сегмент ИКТ

Дипломат обратила внимание на несостоятельность позиций тех, кто утверждает, что работа по стимуляции собственного сегмента интернета выключит Россию из мировой сети

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Глобальный сбой в работе социальных сетей и мессенджеров, отмеченный в понедельник в США, обязует Россию развивать собственный сегмент информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

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Комментируя произошедший накануне обвал глобальных сетевых ресурсов, прервавший, в частности, работу Facebook, Instagram и WhatsApp, дипломат указала, что "это история о той самой информационной безопасности", в рамках которой российская сторона вносит "столько резолюций с предложением о взаимодействии и сотрудничестве".

"Это история про то, что мы не должны, а обязаны развивать наш внутренний сегмент, связанный с информационно-коммуникационными технологиями, - продолжила она. - Мы должны понимать, что подобный локдаун может случиться в любую секунду, исходя из тех процессов, которые сейчас набирают обороты в Соединенных Штатах Америки".

В этой связи Захарова обратила внимание на несостоятельность позиций тех, кто утверждает, что работа по стимуляции собственного сегмента интернета выключит Россию из мировой сети. "Вот вчера вам все показали, - отметила она. - Не мы себя выключаем, а у них падают технологии до такого уровня, что <…> три с половиной миллиарда человек оказались отключены".

"Это не вопрос развлечения для очень многих, - подчеркнула представитель МИД. - Для очень многих это вопрос судьбоносный. Они сделали на это не просто финансовую ставку, они с этим связали свою жизнь и судьбу".

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СШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаМасштабный сбой в работе соцсетей
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