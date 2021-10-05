Спикером заксобрания Нижегородской области избрали Евгения Люлина

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 октября. /ТАСС/. Председателем Законодательного собрания Нижегородской области седьмого созыва избран во вторник единоросс Евгений Люлин, передает корреспондент ТАСС.

На этот пост претендовало три человека - Владислав Атмахов (выдвинут ЛДПР), Владислав Егоров (от КПРФ) и Евгений Люлин (выдвинут "Единой Россией"). Для избрания кандидату необходимо было набрать не менее 26 голосов.

"Люлин Евгений Борисович. "За" - 42 голоса. Он избран председателем законодательного собрания", - сказала председатель счетной комиссии депутат Ольга Щетинина.

Люлин в 2013-2020 гг. занимал посты замгубернатора и первого замгубернатора региона. В октябре 2020 года был назначен спикером законодательного собрания шестого созыва. Ранее кандидатуру Люлина на пост спикера облпарламента предложил губернатор Глеб Никитин.

На прошедших выборах депутатов Заксобрания Нижегородской области седьмого созыва "Единая Россия" набрала 48,89% голосов. Пятипроцентный барьер также преодолели КПРФ (19,25%), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (9,55%), ЛДПР (7,04%) и партия "Новые люди" (5,53%). По 25 одномандатным округам в областной парламент прошли единороссы, всего в заксобрание избирается 50 депутатов.