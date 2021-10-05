Комитеты СФ поддержали кандидатов на посты прокуроров Тувы и двух спецпрокуратур

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Профильные комитеты Совета Федерации на совместном заседании во вторник поддержали представленные президентом РФ кандидатуры на должности прокурора Тувы и прокуроров двух межрегиональных природоохранных прокуратур.

Члены комитетов Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности, по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, а также по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержали кандидатуру Сергея Дябкина на должность прокурора Республики Тыва, Александра Илюшина - на должность Волжского межрегионального природоохранного прокурора и Елены Макушенко - на должность Байкальского межрегионального природоохранного прокурора.

В соответствии с регламентом верхней палаты консолидированная позиция сенаторов будет передана председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко для информирования главы государства. Информация о результатах рассмотрения представленных президентом РФ для проведения консультаций кандидатур будет доведена до сенаторов на пленарном заседании в среду.

В соответствии с Конституцией России президент назначает на должности после консультаций с Советом Федерации и освобождает от них генерального прокурора, его заместителей, а также прокуроров субъектов РФ и приравненных к ним прокуроров военных и других специализированных прокуратур.