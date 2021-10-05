Врио губернатора Владимирской области представили администрации региона

ВЛАДИМИР, 5 октября. /ТАСС/. Представление врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева администрации региона и депутатам законодательного собрания состоялось во вторник. Нового руководителя представил заместитель полпреда президента в Центральном федеральном округе Алексей Еремин, он также пожелал ему успехов в работе, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации области.

4 октября президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, который переходит на работу депутатом Госдумы, и назначил врио главы региона экс-депутата Госдумы Александра Авдеева.

"Александр Александрович - современный активный руководитель, обладает большим богатым опытом в сфере государственного и муниципального управления. Мы уверены, что всю свою энергию, все свои компетенции, все свои наработанные навыки он сможет задействовать во благо жителей Владимирской области", - отметил Еремин.

Он добавил, что Владимирская область является значимым и символичным регионом как для Центральной России, так и для всей страны. По словам Еремина, среди задач, которые предстоит решать новому руководителю, - развитие экономического потенциала, повышение качества жизни граждан, увеличение рождаемости, развитие образования и здравоохранения, науки и технологий, внутреннего туризма. Он пожелал успехов врио губернатора и поздравил бывшего главу региона Владимира Сипягина с избранием депутатом Госдумы.

"Президентом страны Владимиром Путиным мне оказано высокое доверие временно исполнять обязанности губернатора Владимирской области. Но, безусловно, самое важное и веское слово скажут сами владимирцы. Завоевать, заработать, получить доверие людей - это, наверное, самая главная задача, которая должна быть реализована путем воплощения всех программ, применения всех возможных мер и выполнения работы, которая направлена на повышение благополучия жителей Владимирской области", - сказал Авдеев, отметив, что развитие потенциала региона требует "серьезного осмысления и командной работы".

Депутат Госдумы седьмого созыва Авдеев является выпускником первого потока в так называемой школе губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую часто называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.