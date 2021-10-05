Путин проведет встречу с Жириновским

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин во вторник вечером проведет встречу с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент сегодня планирует начать серию отдельных встреч с руководителями фракций. Как и было обещано, сегодня президент планирует пообщаться с Владимиром Вольфовичем Жириновским", - сказал представитель Кремля и уточнил, что беседа намечена на вечер.

Песков напомнил, что у главы государства на вторник также запланирована встреча с финалистами конкурса "Учитель года" и совещание с правительством.

Как ранее сообщал пресс-секретарь, Путин на этой неделе начнет серию отдельных встреч с главами фракций Госдумы VIII созыва. В конце сентября на общей встрече главы государства с руководством фракций Жириновский попросил принять его первым.

О выборах в Госдуму

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Свои списки в нижнюю палату парламента провели пять партий: традиционная парламентская четверка ("Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду" и ЛДПР) и дебютант федеральных выборов - партия "Новые люди", образованная лишь в прошлом году.

С учетом данных по 225 одномандатным округам, в Госдуме будут работать представители восьми партий: "Единой России", КПРФ, "Справедливой России - За правду", ЛДПР, "Новых людей", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии роста.

"Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.