В Кремле назвали театром абсурда все, что происходит вокруг Саакашвили

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Кремль не стал комментировать письма бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из заключения, там назвали театром абсурда все, что связано с экс-лидером.

"Мы, наверное, не стали бы комментировать ничего, что связано с господином Саакашвили, ибо все это такой театр абсурда", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами во вторник.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября и в настоящий момент находится в тюрьме города Рустави. Прокуратура страны сообщила, что в отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Позднее Саакашвили разместил на своей странице в Facebook письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором поблагодарил того за реакцию на его задержание.