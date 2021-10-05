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Задержание Саакашвили в Грузии

В Кремле назвали театром абсурда все, что происходит вокруг Саакашвили

Бывшего президента Грузии задержали 1 октября и в настоящий момент он находится в тюрьме города Рустави

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Кремль не стал комментировать письма бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из заключения, там назвали театром абсурда все, что связано с экс-лидером.

"Мы, наверное, не стали бы комментировать ничего, что связано с господином Саакашвили, ибо все это такой театр абсурда", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами во вторник.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября и в настоящий момент находится в тюрьме города Рустави. Прокуратура страны сообщила, что в отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Позднее Саакашвили разместил на своей странице в Facebook письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором поблагодарил того за реакцию на его задержание.

Теги
ГрузияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСаакашвили, Михаил НиколаевичЗадержание Саакашвили в Грузии
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