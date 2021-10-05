Рамзан Кадыров официально вступил в должность главы Чеченской Республики

ГРОЗНЫЙ, 5 октября. /ТАСС/. Избранный глава Чечни Рамзан Кадыров вступил в должность на заседании парламента региона 5 октября, в День города Грозного и своего 45-летия.

"Клянусь при осуществлении полномочий главы Чеченской Республики уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, соблюдать и защищать Конституцию Чеченской Республики, верно служить многонациональному народу", - произнес Кадыров присягу сначала на русском, а затем на чеченском языках.

В зале присутствовали гости, прибывшие в Грозный из регионов России и зарубежных стран, руководители субъектов Северо-Кавказского федерального округа, общественные деятели, члены Совета Федерации, представители духовенства.

Рамзан Кадыров переизбран главой Чеченской Республики на выборах 17-19 сентября. Он руководит регионом с 2007 года. За него проголосовали 99,7% избирателей (баллотировался от партии "Единая Россия").