Врио губернатора Тамбовской области представили администрации региона

ТАМБОВ, 5 октября. /ТАСС/. Заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Сергей Нештенко представил во вторник временно исполняющего обязанности губернатора Тамбовской области Максима Егорова, назначенного на этот пост 4 октября, администрации региона и главам муниципальных образований. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

"Для меня это очень важный и волнительный день, большая честь трудиться в таком регионе, как Тамбовская область. Моя главная цель - повышение качества жизни населения области. Это можно сделать, только если трудиться в единой команде", - сказал Егоров в ходе торжественной церемонии.

Он отметил, что одним из приоритетов своей работы видит работу с населением. Он также акцентировал внимание на реализации нацпроектов, экологических программ и развитии экономического потенциала региона.

В свою очередь Александр Никитин, который возглавлял область с мая 2015 года, подчеркнул, что Тамбовская область сегодня находится на подъеме и занимает лидирующие позиции в социально-экономическом развитии. "Отчетливо понимаю, что не все планы доведены до конца, но добровольно оставляя нынешнюю должность, я все равно оставляю здесь свою душу и сердце. Сердечно благодарю всех, кто шел рядом со мной, разделяю радость побед и горечь неудач. Я верю, что при вашем опыте и профессионализме и при опыте Максима Борисовича Егорова Тамбовская область добьется новых успехов", - сказал Никитин.

В понедельник президент России Владимир Путин принял досрочную отставку главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.

В числе актуальных задач, которые предстоит решать новой областной власти, эксперты называют решение проблем в жилищно-коммунальном секторе и привлечение в регион новых инвестиционных проектов.