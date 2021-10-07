"Это же Путин, он не спит". Что мы знаем о привычках и жизненных принципах президента

Предпочтения в еде и отношение к религии, график сна и рассуждения о дружбе — цитаты Владимира Путина и его коллег о личности главы государства ко дню его рождения

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Владимиру Путину — 69 лет. Его политика, рабочий график, решения — предмет ежедневных, почти круглосуточных новостных сводок на протяжении последних десятилетий. Но в день рождения — личный праздник главы государства — ТАСС рассказывает, что известно о вкусах и хобби, привычках и жизненном кредо президента со слов его самого и не только. О сне и свободном времени "Это же Путин, он не спит, он работает", — шутил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В дни напряженных командировок Путин и правда уделяет сну немного времени: "Засыпал и спал по 5,5–6 часов. Нормально, высыпаюсь". Однако спать по четыре-пять часов, по словам главы государства, для него все-таки "мало". Путин также признавался, что ему сложно вставать по утрам. Лучшим отдыхом президент считает "смену деятельности", и на вопрос "что вы делаете в свободное время" он однажды ответил: "Работаю". ​​​​​Путин, однако, живет "нормальной обычной жизнью", в которой так или иначе присутствуют общение с близкими, спорт и хобби. "Я специально выделяю на это время, — говорил глава государства. — Привык так жить еще задолго до того, как стал президентом". О любимой еде "У меня есть общее правило, можно назвать это диетой, можно не называть: все хорошо в меру", — утверждал Путин. Возглавив страну, он сказал кремлевским поварам: "Что вы готовите, то и нормально, ничего такого не нужно". Песков о рационе главы государства говорил так: "Следит за тем, чтобы было поменьше мучного". По утрам президент любит каши: рисовую, гречневую или пшенную, а вот овсянку, по его словам, не ест. ​​​​​​В меню президента присутствуют творог, мед и овощи — помидоры, огурцы, зелень. Он признавался, что, бывает, салат готовит и сам — "такой вкусный!". Рецепт глава государства не уточнил. Между окрошкой на квасе и на кефире (традиционный предмет летнего диспута) Путин выбирает первый вариант. "Если есть выбор между мясом и рыбой — предпочту рыбу. Из мяса люблю баранину", — признавался Путин.

Описание С президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском, 27 августа 2019 года © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

К сладкому Путин "в общем, равнодушен, не считая мороженого". Уже стало традицией, что этим лакомством он угощает своих коллег во время Международного авиационно-космического салона в Жуковском. В нынешнем году президент на МАКСе выбрал себе ванильный пломбир в вафельном стаканчике. И о напитках "Я все могу выпить", — с иронией говорил Путин еще в далеком 2002 году. Известно, однако, что он предпочитает чай, а не кофе. "Я пью вообще такие заваренные, облитые кипятком травы из Алтая", — отвечал как-то глава государства на вопрос, что у него в стакане. В другой раз в знаменитой белой керамической кружке, с которой президент часто появляется на мероприятиях, снова был "завар сибирских трав, сбор из Сибири". Есть у президента и фирменный рецепт здорового "коктейля". "Я основу придумал, а потом мы здесь как-то усовершенствовали", — рассказывал он, угощая в 2012 году журналиста НТВ, снимавшего репортаж о президенте. Репортер среди ингредиентов распознал свеклу и хрен. Еще со времен работы в Германии у Путина есть любимое пиво — радебергское, ему его даже присылала в подарок Ангела Меркель. Но сам президент признавался: "Я стараюсь пиво не пить в последнее время. Брюхо растет". ​ О фитнесе "Сначала — упражнения, затем — бассейн", — описывал Путин свои ежедневные занятия спортом. Еще какое-то время назад, по его словам, он подтягивался по 15–17 раз, но как-то раз переусердствовал: "Чувствую — больно, но надо обязательно доподтягиваться. Доподтягивался так, что полгода потом подтягиваться не мог, и с тех пор я перестал вообще этим заниматься". ​​​​​ Главе государства знакомо и закаливание. На Крещение он регулярно окунается в прорубь. А Дмитрий Медведев в бытность премьер-министром рассказывал прессе о контрастных водных процедурах, которым его научил Путин — с температурой воды от +13 до +40 градусов. И о спорте Президент — мастер спорта по дзюдо и самбо, это научило его не только здоровому образу жизни, но и определенным принципам. "Основная мысль — это гибкий путь, — говорил Путин о философии дзюдо. — Можно и нужно быть гибким, иногда можно и уступить, но только в том случае, если это путь к победе". Путин любит горные лыжи, в том числе фрирайд. Но по "черным" (самым сложным) трассам больше не катается. "Ну то есть я ездил, но сейчас уже не хочу", — говорил он в интервью ТАСС.

Описание Во время гала-матча хоккеистов-любителей и звезд отечественного хоккея в Сочи, 10 мая 2014 года © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Уже в зрелом возрасте глава государства увлекся хоккеем: "Мне было 60. Я не мог стоять вообще на коньках". ​​Но научился. "За игру 1,5–2 кг теряю. Такой нагрузочный спорт", — делился Путин впечатлениями от выхода на лед. Экс-канцлер Германии и друг российского лидера Герхард Шредер так оценивает спортивный характер Путина: "Он играет в хоккей — я не умею. Я плаваю, но не так хорошо, как он. Он, кажется, начал заниматься теннисом, вот здесь у него нет шансов против меня. Но я боюсь, что если он сейчас это услышит, то начнет тренироваться". О книгах и фильмах "Главное его (Путина) хобби — это чтение, в основном это историческая литература, мемуары", — говорил Песков. Сам президент не раз цитировал в публичных выступлениях любимые книги отечественных и зарубежных авторов. Роман "Война и мир" Льва Толстого он называл в числе наиболее впечатливших его произведений. На столе у президента также "постоянно лежит Лермонтов": "Для того чтобы подумать, отвлечься и, вообще, попасть в другой мир — полезный, красивый и интересный". "С детства люблю [Редьярда] Киплинга", — признавался глава государства. Он неоднократно цитировал этого писателя. Своим внукам президент читает произведения Самуила Маршака, ценит и другую детскую литературу: "Есть очень хорошие произведения наших российских и советских авторов, сказки у нас очень хорошие". Про фильмы президент говорит реже: "Люблю хорошее кино: очень много у нас патриотических фильмов, посвященных нашим героям Великой Отечественной войны, старых советских, очень хорошо представлена классика". Одна из таких картин — четырехсерийный фильм "Щит и меч" 1968 года — когда-то повлияла на выбор Путиным профессии разведчика. О рыбалке и погружениях под воду "Рыбалка мне близка, любима, и я всегда с удовольствием использую, к сожалению, очень редкую возможность посидеть с удочкой", — делился Путин. Однажды на отдыхе в Туве он поймал на спиннинг 21-килограммовую щуку. Позже президент отмечал, что не все поверили его рассказам о таком улове, но это правда.

Описание Во время рыбалки в одном из национальных заповедников Тывы, 26 июля 2013 года © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Своего рода хобби для Путина стали и подводные экспедиции. Несколько раз он спускался в глубины в батискафе: на Байкале, в Черном море, неоднократно — в Финском заливе. Путин также нырял с аквалангом. О бытовых привычках "Не могу оставить включенным свет: я когда выхожу, я всегда свет выключаю", — делился президент. Часы Путин носит на правой руке, потому что на левой мешает заводная головка: "Неудобно, больно". Как рассказывал Песков, президент нечасто пользуется наличными деньгами: один-два раза в году. Зарплату и пенсию президент получает на банковскую карту. А еще Путин признавался, что полночь в новогоднюю ночь он встречает, как и многие другие россияне: "Я тоже смотрю [телевизор], жду обращение президента, честное слово!" О гардеробе "Он [Путин] одевается в соответствии с тем местом, где находится", "у него минимальное внимание к моде", говорил Песков. Сам Путин отмечал, что "встречают-то по одежке", "поэтому внешний вид имеет значение", но напоминал все же, что "провожают по уму". На официальных мероприятиях президента чаще всего можно увидеть в деловых костюмах-двойках темных цветов, светлых рубашках и строгих ботинках. Галстуки бывают разных цветов, но чаще всего оттенков синего, красного и с мелким узором. Сотрудниц кремлевской химчистки Путин как-то публично благодарил: "Всегда восхищаюсь результатами их труда. Говорю это без всякой иронии, потому что я, когда эти рубашки надеваю, смотрю, как будто они только что из магазина". На прямую линию в октябре 2007 года глава государства пришел, по его словам, в костюме, который ему подарила семья несколькими днями ранее на 55-летие. Пару раз президент был замечен во фраке, впервые — на приеме у королевы Великобритании Елизаветы II во время своего первого президентского срока.

Описание С волонтерами во время XXII зимних Олимпийских игр в Сочи, 16 февраля 2014 года © Михаил Климентьев/ТАСС

В командировках, "в полях" или на неформальных встречах Путин может появиться в джинсах. В прогулках по сибирской тайге Путин одевается по-походному, для катания со склонов Красной Поляны — в яркий горнолыжный костюм, в теплые кардиганы — во время посещения церковных служб на Рождество в отдаленных от столицы храмах. К одежде Путин привык относиться бережно. Он вспоминал, как в студенческие годы во время работы в Абхазии в стройотряде потратил одну из первых полученных зарплат на пальто: "Носил потом лет 15". Об отношении к подчиненным "Не было случая, чтобы я кого-то оскорбил, обозвал либо еще хуже — унизил. Такого не бывает никогда", — рассказывал Путин, причем, как он сам отмечал, "с определенной гордостью". "Он [Путин] не ругает, он говорит очень спокойно, но очень жестко, после этого и ругать не надо", — делился впечатлениями вице-премьер Марат Хуснуллин. По словам президента, критика позволяет держать подчиненных "под напряжением" для улучшения качества их работы, "нужно, чтобы потряхивало, чтобы люди чувствовали свою ответственность". На вопрос о том, можно ли с ним спорить, Путин отвечал шуткой: "Лучше не делать этого, конечно". При этом, добавлял президент, на самом деле у руководства страны "вся работа проходит в спорах", когда обсуждаются разные точки зрения и подходы. По словам Пескова, спорить с Путиным "всегда безумно тяжело", потому что тот "утаптывает собеседника" аргументами. При этом Путин больше всего не любит "ложь и некомпетентность", говорил Песков. Сам глава государства подчеркивал, что относится к информации очень скрупулезно: "Я не читаю выжимки. Я всегда читаю документы в подлиннике". О животных — домашних и диких "Я никогда не видел у президента кошек. Собак — да, а кошек не видел", — рассказывал Песков, отмечая, что в последнее время питомцы президента гораздо реже появляются на публике. При этом он добавил, что "конечно, домашние животные остаются в жизни президента". Одной из любимых собак президента была лабрадор Кони, которую он иногда брал с собой даже на официальные встречи. В 2007 году Путин пришел с лабрадором на встречу с Меркель, которая, как выяснилось позже, боится собак. "Ничего я об этом не знал, — пояснял российский лидер. — Мне, наоборот, хотелось ей сделать приятное, когда я ей показал свою собаку".

Описание С лабрадором Кони после конной прогулки в загородной резиденции Ново-Огарево, 26 июля 2003 года © Владимир Родионов/ТАСС

Кроме того, президент говорил, что любит лошадей, хоть и "падал с них, через голову летел". Если домашних кошек Путин не жалует, то их диких сородичей — еще как, особенно тигров. Своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву, заявившему недавно, будто представители этого вида кошачьих везде более-менее одинаковы, Путин возразил: "Нет, в России самый крупный тигр!" Президент РФ активно вовлечен в проект восстановления популяции амурских тигров и лично выпускал тигрят на волю в заповедник. Достается внимание президента и другим животным. Так, стерхи Ямала могли наблюдать его за штурвалом мотодельтаплана во время эксперимента по спасению этого редкого вида журавлей. О мате "Русский язык достаточно богатый для того, чтобы ясно и доходчиво выражать свои мысли, не прибегая к ненормативной лексике", — говорил Путин о своем отношении к мату. Он призывал обратиться "к известным фильмам, классике советского кино, когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить "редиска", а не более крепкие слова. Тем не менее однажды он признался, что иногда ругается матом, "бывает". "Но на себя только, — подчеркнул Путин. — Значит, недоволен собой". Президент также вспоминал, что "ни разу от отца не слышал, чтобы он выругался матом, несмотря на крутой характер". Об иностранных языках "На немецком достаточно бегло [говорю], могу немножко объясниться на английском", — отмечал Путин. Как пояснял Песков, президент постоянно тренирует свои навыки: "Он смотрит немецкие телеканалы, смотрит телеканалы на английском. Не каждый день, но обязательно несколько раз в неделю занимается английским. Это короткие занятия, но регулярные". Путин поддерживает и тягу своих коллег к изучению иностранных языков. Так, Виталию Мутко — на тот момент министру спорта — президент как-то на день рождения подарил самоучитель английского. О машинах "Как подавляющее большинство мужчин, он просто любит ездить за рулем", — говорил Песков. Сам президент вспоминал, что ему нравилось кататься еще с молодости, он даже "лихачил" на "Запорожце", выигранном матерью в лотерею. Потом у него была "Волга", а во время работы в мэрии Санкт-Петербурга Путин несколько лет ездил на автомобиле Nissan: "Это была не такая, конечно, сложная машина, но она мне очень нравилась". Сейчас в личной собственности президента — две раритетные "Волги" ГАЗ-М21, внедорожник "Нива" и прицеп "Скиф". Кроме того, за время работы на высших постах Путин в разные годы садился за руль на тот момент новинок отечественного автопрома — "Лады Калины" и "Лады Весты", других машин.

Описание С министром обороны РФ Сергеем Шойгу во время прогулки в тайге в Сибирском федеральном округе, 21 марта 2021 года © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Путин управляет не только легковыми автомобилями: на открытии Крымского моста он проехал за рулем "Камаза", на байк-шоу мотоклуба "Ночные волки" — на мотоцикле "Урал". На отдыхе в тайге глава государства не раз садился за руль вездехода, который, по словам Пескова, "успел освоить давно", а на сельхозугодьях бывал и за рулем комбайна. Сейчас в Гараже особого назначения представительские иномарки уступают место российским "Аурусам". При этом Путин по возможности передвигается на вертолете, чтобы проезд его кортежа не приводил к лишним пробкам. Полностью, однако, этого исключить не получается. "Я сожалею, я приношу свои извинения. Мне неудобно, но что делать, работать мне надо", — отмечал глава государства. О гаджетах "Мне проще снять трубку специальной связи, и мне найдут любого абонента", — отмечал глава государства в интервью ТАСС, комментируя отсутствие у него мобильного телефона. Путин также не ведет аккаунты в соцсетях сам и "не хочет, чтобы кто-то это делал за него, он считает это неправильным", рассказывал пресс-секретарь президента. Глава государства удивлялся, как современные дети "с раннего возраста дружат с интернетом". "Не ограничивайтесь только лайками в социальных сетях, действуйте, приобретайте новые знания, дерзайте", — обращался Путин к молодым людям, советуя им не проводить всю жизнь онлайн. О музыке "Любая музыка приятна, если она талантлива", — говорил Путин, но признавался, что, например, хеви-метал для него — "тяжеловато". Президент больше по классике: "Слушаю каждый день. Это Рахманинов, Бах, Бетховен, Моцарт, Чайковский". Из современных исполнителей Путину нравится группа "Любэ": "Ребята поют о нас, о нашей жизни, делают это доходчиво, понятным языком". Президент приходил на концерт "Любэ" в Сочи, а после пригласил группу на чаепитие в свою резиденцию Бочаров Ручей. Посещал глава государства и концерт Пола Маккартни на Красной площади и в тот же день лично провел для музыканта и его супруги экскурсию по Кремлю.

Описание Во время благотворительного концерта в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, 10 декабря 2010 года © AP Photo/Alexei Nikolsky, Pool

Не имея музыкального образования, Путин обучился игре на фортепьяно, в его исполнении можно было услышать "С чего начинается Родина", "Московские окна" и "Город над вольной Невой". По словам друга президента народного артиста РФ Сергея Ролдугина, Путин может наизусть сыграть первую прелюдию из "Хорошо темперированного клавира" Баха. О любви и счастье "Быть требовательным — это не значит не любить", — подчеркивал глава государства, говоря о своем требовательном отношении к собственным дочерям. На вопрос о том, что он считает любовью, Путин пояснял: "Это прежде всего доброе отношение к людям, ощущение того, что каждый из нас является частью другого". Свое в качестве президента страны понимание счастья Путин описывал как "возможность формулировать большие задачи, цели, возможность добиваться этих целей, идти к этим целям". Кроме того, счастливые моменты в жизни связаны с преодолением себя, говорил президент. В интервью ТАСС президент говорил, что большое удовольствие ему доставляет и общение с внуками: "Маленькие сладкие детишки. Я думаю, это естественное чувство для каждого человека. В моей жизни это есть. Я очень рад этому". Говоря о своем отношении к смерти, Путин подчеркивал, что когда-нибудь это произойдет с каждым. "Вопрос в том, что мы сделаем на этой бренной земле, получим ли мы удовольствие от жизни", — считает президент. О вере "На мой взгляд, каждый человек рождается с верой в Бога в душе. Только разные люди в разное время и при разных обстоятельствах начинают это понимать", — заявлял Путин. Он при этом подчеркивал, что тема веры — "очень интимный вопрос", о котором трудно говорить на публику. Путин был крещен еще в детстве в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, причем, возможно, отцом нынешнего патриарха Кирилла, служившим тогда в этом храме.

Описание Во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге, 6 января 2020 года © Александр Демьянчук/ТАСС