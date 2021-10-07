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"Это же Путин, он не спит".
"Это же Путин, он не спит".
"Это же Путин, он не спит".
"Это же Путин, он не спит".
"Это же Путин, он не спит".

"Это же Путин, он не спит". Что мы знаем о привычках и жизненных принципах президента

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Предпочтения в еде и отношение к религии, график сна и рассуждения о дружбе — цитаты Владимира Путина и его коллег о личности главы государства ко дню его рождения

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Владимиру Путину — 69 лет. Его политика, рабочий график, решения — предмет ежедневных, почти круглосуточных новостных сводок на протяжении последних десятилетий. Но в день рождения — личный праздник главы государства — ТАСС рассказывает, что известно о вкусах и хобби, привычках и жизненном кредо президента со слов его самого и не только.

О сне и свободном времени

"Это же Путин, он не спит, он работает", — шутил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В дни напряженных командировок Путин и правда уделяет сну немного времени: "Засыпал и спал по 5,5–6 часов. Нормально, высыпаюсь". Однако спать по четыре-пять часов, по словам главы государства, для него все-таки "мало". Путин также признавался, что ему сложно вставать по утрам.

Лучшим отдыхом президент считает "смену деятельности", и на вопрос "что вы делаете в свободное время" он однажды ответил: "Работаю". ​​​​​Путин, однако, живет "нормальной обычной жизнью", в которой так или иначе присутствуют общение с близкими, спорт и хобби. "Я специально выделяю на это время, — говорил глава государства. Привык так жить еще задолго до того, как стал президентом".

О любимой еде

"У меня есть общее правило, можно назвать это диетой, можно не называть: все хорошо в меру",утверждал Путин. Возглавив страну, он сказал кремлевским поварам: "Что вы готовите, то и нормально, ничего такого не нужно". Песков о рационе главы государства говорил так: "Следит за тем, чтобы было поменьше мучного".

По утрам президент любит каши: рисовую, гречневую или пшенную, а вот овсянку, по его словам, не ест. ​​​​​​В меню президента присутствуют творог, мед и овощи — помидоры, огурцы, зелень. Он признавался, что, бывает, салат готовит и сам — "такой вкусный!". Рецепт глава государства не уточнил.

Между окрошкой на квасе и на кефире (традиционный предмет летнего диспута) Путин выбирает первый вариант. "Если есть выбор между мясом и рыбой — предпочту рыбу. Из мяса люблю баранину", — признавался Путин.  

С президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском, 27 августа 2019 года Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
С президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском, 27 августа 2019 года
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

К сладкому Путин "в общем, равнодушен, не считая мороженого". Уже стало традицией, что этим лакомством он угощает своих коллег во время Международного авиационно-космического салона в Жуковском. В нынешнем году президент на МАКСе выбрал себе ванильный пломбир в вафельном стаканчике.

И о напитках

"Я все могу выпить", — с иронией говорил Путин еще в далеком 2002 году. Известно, однако, что он предпочитает чай, а не кофе.

"Я пью вообще такие заваренные, облитые кипятком травы из Алтая", — отвечал как-то глава государства на вопрос, что у него в стакане. В другой раз в знаменитой белой керамической кружке, с которой президент часто появляется на мероприятиях, снова был "завар сибирских трав, сбор из Сибири".

Есть у президента и фирменный рецепт здорового "коктейля". "Я основу придумал, а потом мы здесь как-то усовершенствовали", — рассказывал он, угощая в 2012 году журналиста НТВ, снимавшего репортаж о президенте. Репортер среди ингредиентов распознал свеклу и хрен.

Еще со времен работы в Германии у Путина есть любимое пиво — радебергское, ему его даже присылала в подарок Ангела Меркель. Но сам президент признавался: "Я стараюсь пиво не пить в последнее время. Брюхо растет".

О фитнесе

"Сначала — упражнения, затем — бассейн", — описывал Путин свои ежедневные занятия спортом. Еще какое-то время назад, по его словам, он подтягивался по 15–17 раз, но как-то раз переусердствовал: "Чувствую — больно, но надо обязательно доподтягиваться. Доподтягивался так, что полгода потом подтягиваться не мог, и с тех пор я перестал вообще этим заниматься". ​​​​​

Главе государства знакомо и закаливание. На Крещение он регулярно окунается в прорубь. А Дмитрий Медведев в бытность премьер-министром рассказывал прессе о контрастных водных процедурах, которым его научил Путин — с температурой воды от +13 до +40 градусов.

И о спорте

Президент — мастер спорта по дзюдо и самбо, это научило его не только здоровому образу жизни, но и определенным принципам. "Основная мысль — это гибкий путь, — говорил Путин о философии дзюдо. — Можно и нужно быть гибким, иногда можно и уступить, но только в том случае, если это путь к победе".

Путин любит горные лыжи, в том числе фрирайд. Но по "черным" (самым сложным) трассам больше не катается. "Ну то есть я ездил, но сейчас уже не хочу", — говорил он в интервью ТАСС.

Во время гала-матча хоккеистов-любителей и звезд отечественного хоккея в Сочи, 10 мая 2014 года Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Описание
Во время гала-матча хоккеистов-любителей и звезд отечественного хоккея в Сочи, 10 мая 2014 года
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Уже в зрелом возрасте глава государства увлекся хоккеем: "Мне было 60. Я не мог стоять вообще на коньках". ​​Но научился. "За игру 1,5–2 кг теряю. Такой нагрузочный спорт",делился Путин впечатлениями от выхода на лед.

Экс-канцлер Германии и друг российского лидера Герхард Шредер так оценивает спортивный характер Путина: "Он играет в хоккей — я не умею. Я плаваю, но не так хорошо, как он. Он, кажется, начал заниматься теннисом, вот здесь у него нет шансов против меня. Но я боюсь, что если он сейчас это услышит, то начнет тренироваться".

О книгах и фильмах

"Главное его (Путина) хобби — это чтение, в основном это историческая литература, мемуары",говорил Песков.

Сам президент не раз цитировал в публичных выступлениях любимые книги отечественных и зарубежных авторов. Роман "Война и мир" Льва Толстого он называл в числе наиболее впечатливших его произведений. На столе у президента также "постоянно лежит Лермонтов": "Для того чтобы подумать, отвлечься и, вообще, попасть в другой мир — полезный, красивый и интересный".

"С детства люблю [Редьярда] Киплинга", — признавался глава государства. Он неоднократно цитировал этого писателя.

Своим внукам президент читает произведения Самуила Маршака, ценит и другую детскую литературу: "Есть очень хорошие произведения наших российских и советских авторов, сказки у нас очень хорошие".

Про фильмы президент говорит реже: "Люблю хорошее кино: очень много у нас патриотических фильмов, посвященных нашим героям Великой Отечественной войны, старых советских, очень хорошо представлена классика". Одна из таких картин — четырехсерийный фильм "Щит и меч" 1968 года — когда-то повлияла на выбор Путиным профессии разведчика.

О рыбалке и погружениях под воду

"Рыбалка мне близка, любима, и я всегда с удовольствием использую, к сожалению, очень редкую возможность посидеть с удочкой", — делился Путин. Однажды на отдыхе в Туве он поймал на спиннинг 21-килограммовую щуку. Позже президент отмечал, что не все поверили его рассказам о таком улове, но это правда. 

Во время рыбалки в одном из национальных заповедников Тывы, 26 июля 2013 года Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Во время рыбалки в одном из национальных заповедников Тывы, 26 июля 2013 года
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Своего рода хобби для Путина стали и подводные экспедиции. Несколько раз он спускался в глубины в батискафе: на Байкале, в Черном море, неоднократно — в Финском заливе. Путин также нырял с аквалангом.

О бытовых привычках

"Не могу оставить включенным свет: я когда выхожу, я всегда свет выключаю", — делился президент.

Часы Путин носит на правой руке, потому что на левой мешает заводная головка: "Неудобно, больно".

Как рассказывал Песков, президент нечасто пользуется наличными деньгами: один-два раза в году. Зарплату и пенсию президент получает на банковскую карту.

А еще Путин признавался, что полночь в новогоднюю ночь он встречает, как и многие другие россияне: "Я тоже смотрю [телевизор], жду обращение президента, честное слово!"

О гардеробе

"Он [Путин] одевается в соответствии с тем местом, где находится", "у него минимальное внимание к моде", говорил Песков. Сам Путин отмечал, что "встречают-то по одежке", "поэтому внешний вид имеет значение", но напоминал все же, что "провожают по уму".

На официальных мероприятиях президента чаще всего можно увидеть в деловых костюмах-двойках темных цветов, светлых рубашках и строгих ботинках. Галстуки бывают разных цветов, но чаще всего оттенков синего, красного и с мелким узором.

Сотрудниц кремлевской химчистки Путин как-то публично благодарил: "Всегда восхищаюсь результатами их труда. Говорю это без всякой иронии, потому что я, когда эти рубашки надеваю, смотрю, как будто они только что из магазина". На прямую линию в октябре 2007 года глава государства пришел, по его словам, в костюме, который ему подарила семья несколькими днями ранее на 55-летие.

Пару раз президент был замечен во фраке, впервые — на приеме у королевы Великобритании Елизаветы II во время своего первого президентского срока.

С волонтерами во время XXII зимних Олимпийских игр в Сочи, 16 февраля 2014 года Михаил Климентьев/ТАСС
Описание
С волонтерами во время XXII зимних Олимпийских игр в Сочи, 16 февраля 2014 года
© Михаил Климентьев/ТАСС

В командировках, "в полях" или на неформальных встречах Путин может появиться в джинсах. В прогулках по сибирской тайге Путин одевается по-походному, для катания со склонов Красной Поляны — в яркий горнолыжный костюм, в теплые кардиганы — во время посещения церковных служб на Рождество в отдаленных от столицы храмах.

К одежде Путин привык относиться бережно. Он вспоминал, как в студенческие годы во время работы в Абхазии в стройотряде потратил одну из первых полученных зарплат на пальто: "Носил потом лет 15".

Об отношении к подчиненным

"Не было случая, чтобы я кого-то оскорбил, обозвал либо еще хуже — унизил. Такого не бывает никогда", — рассказывал Путин, причем, как он сам отмечал, "с определенной гордостью". "Он [Путин] не ругает, он говорит очень спокойно, но очень жестко, после этого и ругать не надо", — делился впечатлениями вице-премьер Марат Хуснуллин.

По словам президента, критика позволяет держать подчиненных "под напряжением" для улучшения качества их работы, "нужно, чтобы потряхивало, чтобы люди чувствовали свою ответственность".

На вопрос о том, можно ли с ним спорить, Путин отвечал шуткой: "Лучше не делать этого, конечно". При этом, добавлял президент, на самом деле у руководства страны "вся работа проходит в спорах", когда обсуждаются разные точки зрения и подходыПо словам Пескова, спорить с Путиным "всегда безумно тяжело", потому что тот "утаптывает собеседника" аргументами.

При этом Путин больше всего не любит "ложь и некомпетентность", говорил Песков. Сам глава государства подчеркивал, что относится к информации очень скрупулезно: "Я не читаю выжимки. Я всегда читаю документы в подлиннике".

О животных — домашних и диких

"Я никогда не видел у президента кошек. Собак — да, а кошек не видел", — рассказывал Песков, отмечая, что в последнее время питомцы президента гораздо реже появляются на публике. При этом он добавил, что "конечно, домашние животные остаются в жизни президента".

Одной из любимых собак президента была лабрадор Кони, которую он иногда брал с собой даже на официальные встречи. В 2007 году Путин пришел с лабрадором на встречу с Меркель, которая, как выяснилось позже, боится собак. "Ничего я об этом не знал, — пояснял российский лидер. — Мне, наоборот, хотелось ей сделать приятное, когда я ей показал свою собаку".

С лабрадором Кони после конной прогулки в загородной резиденции Ново-Огарево, 26 июля 2003 года Владимир Родионов/ТАСС
Описание
С лабрадором Кони после конной прогулки в загородной резиденции Ново-Огарево, 26 июля 2003 года
© Владимир Родионов/ТАСС

Кроме того, президент говорил, что любит лошадей, хоть и "падал с них, через голову летел".

Если домашних кошек Путин не жалует, то их диких сородичей — еще как, особенно тигров. Своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву, заявившему недавно, будто представители этого вида кошачьих везде более-менее одинаковы, Путин возразил: "Нет, в России самый крупный тигр!" Президент РФ активно вовлечен в проект восстановления популяции амурских тигров и лично выпускал тигрят на волю в заповедник.

Достается внимание президента и другим животным. Так, стерхи Ямала могли наблюдать его за штурвалом мотодельтаплана во время эксперимента по спасению этого редкого вида журавлей.

О мате

"Русский язык достаточно богатый для того, чтобы ясно и доходчиво выражать свои мысли, не прибегая к ненормативной лексике", — говорил Путин о своем отношении к мату. Он призывал обратиться "к известным фильмам, классике советского кино, когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить "редиска", а не более крепкие слова.

Тем не менее однажды он признался, что иногда ругается матом, "бывает". "Но на себя только, — подчеркнул Путин. — Значит, недоволен собой".

Президент также вспоминал, что "ни разу от отца не слышал, чтобы он выругался матом, несмотря на крутой характер".

Об иностранных языках

"На немецком достаточно бегло [говорю], могу немножко объясниться на английском",отмечал Путин.

Как пояснял Песков, президент постоянно тренирует свои навыки: "Он смотрит немецкие телеканалы, смотрит телеканалы на английском. Не каждый день, но обязательно несколько раз в неделю занимается английским. Это короткие занятия, но регулярные".

Путин поддерживает и тягу своих коллег к изучению иностранных языков. Так, Виталию Мутко — на тот момент министру спорта — президент как-то на день рождения подарил самоучитель английского.

О машинах

"Как подавляющее большинство мужчин, он просто любит ездить за рулем", — говорил Песков.

Сам президент вспоминал, что ему нравилось кататься еще с молодости, он даже "лихачил" на "Запорожце", выигранном матерью в лотерею. Потом у него была "Волга", а во время работы в мэрии Санкт-Петербурга Путин несколько лет ездил на автомобиле Nissan: "Это была не такая, конечно, сложная машина, но она мне очень нравилась".

Сейчас в личной собственности президента — две раритетные "Волги" ГАЗ-М21, внедорожник "Нива" и прицеп "Скиф". Кроме того, за время работы на высших постах Путин в разные годы садился за руль на тот момент новинок отечественного автопрома — "Лады Калины" и "Лады Весты", других машин.

С министром обороны РФ Сергеем Шойгу во время прогулки в тайге в Сибирском федеральном округе, 21 марта 2021 года Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
С министром обороны РФ Сергеем Шойгу во время прогулки в тайге в Сибирском федеральном округе, 21 марта 2021 года
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Путин управляет не только легковыми автомобилями: на открытии Крымского моста он проехал за рулем "Камаза", на байк-шоу мотоклуба "Ночные волки" — на мотоцикле "Урал". На отдыхе в тайге глава государства не раз садился за руль вездехода, который, по словам Пескова, "успел освоить давно", а на сельхозугодьях бывал и за рулем комбайна.

Сейчас в Гараже особого назначения представительские иномарки уступают место российским "Аурусам". При этом Путин по возможности передвигается на вертолете, чтобы проезд его кортежа не приводил к лишним пробкам. Полностью, однако, этого исключить не получается. "Я сожалею, я приношу свои извинения. Мне неудобно, но что делать, работать мне надо", — отмечал глава государства.

О гаджетах

"Мне проще снять трубку специальной связи, и мне найдут любого абонента", — отмечал глава государства в интервью ТАСС, комментируя отсутствие у него мобильного телефона.

Путин также не ведет аккаунты в соцсетях сам и "не хочет, чтобы кто-то это делал за него, он считает это неправильным", рассказывал пресс-секретарь президента.

Глава государства удивлялся, как современные дети "с раннего возраста дружат с интернетом". "Не ограничивайтесь только лайками в социальных сетях, действуйте, приобретайте новые знания, дерзайте",обращался Путин к молодым людям, советуя им не проводить всю жизнь онлайн.

О музыке

"Любая музыка приятна, если она талантлива", — говорил Путин, но признавался, что, например, хеви-метал для него — "тяжеловато". Президент больше по классике: "Слушаю каждый день. Это Рахманинов, Бах, Бетховен, Моцарт, Чайковский".

Из современных исполнителей Путину нравится группа "Любэ": "Ребята поют о нас, о нашей жизни, делают это доходчиво, понятным языком". Президент приходил на концерт "Любэ" в Сочи, а после пригласил группу на чаепитие в свою резиденцию Бочаров Ручей. Посещал глава государства и концерт Пола Маккартни на Красной площади и в тот же день лично провел для музыканта и его супруги экскурсию по Кремлю.

Во время благотворительного концерта в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, 10 декабря 2010 года AP Photo/Alexei Nikolsky, Pool
Описание
Во время благотворительного концерта в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, 10 декабря 2010 года
© AP Photo/Alexei Nikolsky, Pool

Не имея музыкального образования, Путин обучился игре на фортепьяно, в его исполнении можно было услышать "С чего начинается Родина", "Московские окна" и "Город над вольной Невой". По словам друга президента народного артиста РФ Сергея Ролдугина, Путин может наизусть сыграть первую прелюдию из "Хорошо темперированного клавира" Баха.

О любви и счастье

"Быть требовательным — это не значит не любить", — подчеркивал глава государства, говоря о своем требовательном отношении к собственным дочерям. На вопрос о том, что он считает любовью, Путин пояснял: "Это прежде всего доброе отношение к людям, ощущение того, что каждый из нас является частью другого".

Свое в качестве президента страны понимание счастья Путин описывал как "возможность формулировать большие задачи, цели, возможность добиваться этих целей, идти к этим целям". Кроме того, счастливые моменты в жизни связаны с преодолением себя, говорил президент.

В интервью ТАСС президент говорил, что большое удовольствие ему доставляет и общение с внуками: "Маленькие сладкие детишки. Я думаю, это естественное чувство для каждого человека. В моей жизни это есть. Я очень рад этому".

Говоря о своем отношении к смерти, Путин подчеркивал, что когда-нибудь это произойдет с каждым. "Вопрос в том, что мы сделаем на этой бренной земле, получим ли мы удовольствие от жизни", — считает президент.

О вере

"На мой взгляд, каждый человек рождается с верой в Бога в душе. Только разные люди в разное время и при разных обстоятельствах начинают это понимать", — заявлял Путин. Он при этом подчеркивал, что тема веры — "очень интимный вопрос", о котором трудно говорить на публику.

Путин был крещен еще в детстве в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, причем, возможно, отцом нынешнего патриарха Кирилла, служившим тогда в этом храме.

Во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге, 6 января 2020 года Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге, 6 января 2020 года
© Александр Демьянчук/ТАСС

За последние десятилетия сложилась традиция, по которой Путин обычно встречает Пасху в храме Христа Спасителя, а Рождество — за пределами Москвы. В 2020 году он впервые за время президентства пропустил пасхальную службу из-за пандемии и поставил свечку в небольшой часовне на территории своей резиденции в Ново-Огареве.

О том, что не прощает

"Самый большой грех — это предательство",считает Путин. По его мнению, "это самое мерзкое преступление, которое можно себе представить".​​​​​​

Президент признавался, что не умеет прощать только предательство, а в друзья выбирает тех, кто не способен на такой поступок.

О дне рождения

"Это <…> не национальный праздник", — говорил Путин.

Как правило, глава государства проводит свой день рождения в узком кругу или на работе. В этом году президент также планирует работать в свой личный праздник, но вечером встретится с родными и близкими, говорил Песков.

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