Владимир Сидоров стал председателем правительства Мордовии

ТАСС, 5 октября. Депутаты Госсобрания Мордовии согласовали на должность председателя правительства республики кандидатуру Владимира Сидорова, который до этого исполнял обязанности председателя и возглавлял министерство сельского хозяйства, передает корреспондент ТАСС.

Кандидатуру Сидорова на согласование депутатов внес глава Мордовии Артем Здунов. "Владимир Николаевич известен всем вам, опытный, грамотный управленец, крепкий хозяйственник, наш земляк, уроженец Мордовии. Вся его трудовая биография связана с республикой", - представил Здунов Сидорова.

"Кандидатура Сидорова большинством голосов согласована для назначения на должность председателя правительства Республики Мордовии", - сказал председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин по итогам голосования.

Как сообщил Здунов, на период, когда Сидоров возглавлял министерство сельского хозяйства республики и исполнял обязанности председателя правительства, пришелся рост производственных показателей агропромышленного комплекса Мордовии. Также Здунов отметил, что Сидоров профессионально разбирается в вопросах экономики, производства, строительства, социальной сферы, способен "настроить региональный кабинет министров". По словам главы Мордовии, правительству под руководством Сидорова предстоит продолжить работу по оздоровлению финансовой системы региона.

"Приложу все усилия, чтобы наша родная Мордовия развивалась дальше", - отметил Сидоров.

Первым заместителем председателя правительства Мордовии стал Игорь Фрейдин, заместителями председателя - Александр Герасин, Инсаф Хайруллин, Наталья Таркаева, Галина Лотванова, Раиса Цыбизова и Игорь Чадов. При этом Чадов также возглавит министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения республики.

О Владимире Сидорове

Владимир Сидоров родился 14 июня 1962 года в селе Кучкаево Большеигнатовского района Мордовской АССР. В 1984 году окончил Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, получил квалификацию инженера-механика, затем получил второе высшее образование по специальности "Планирование сельского хозяйства". Работал в колхозе "Первомайский", директором КСП "Пригородное", в декабре 1998 года возглавил КСП "Первомайское" Лямбирского района. С апреля 2004 года Сидоров работал директором "Кемлянского аграрного колледжа", затем был главой администрации Ардатовского муниципального района.

С января 2008 года Сидоров - заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, 13 июня 2013 года назначен первым заместителем председателя правительства. В феврале 2021 года врио главы Мордови Артем Здунов назначил Сидорова исполняющим обязанности председателя правительства Мордовии до формирования нового состава кабинета министров.