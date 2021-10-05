Медведев сообщил, что во фракцию "Единая Россия" в Госдуме войдут 326 человек

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что фракция единороссов в Госдуме восьмого созыва будет состоять из 326 человек, в том числе в нее войдут два самовыдвиженца.

"Наша фракция, действительно, будет включать в себя 326 человек. Среди них 126 - список и 198 одномандатников. Есть предложения и от самовыдвиженцев. Как я понимаю, сейчас таких заявлений у нас два", - сказал Медведев на совместном заседании бюро высшего и генерального советов партии.

По его словам, на организационном собрании 7 октября нужно будет принять положение о фракции. "Фракция "Единой России", которая включает в себя более 100 депутатов, имеет возможность создать несколько внутрифракционных групп. Компетенции внутрифракционных групп подробно изложены в проекте положения. Предполагается создание пяти таких групп", - отметил Медведев.

Председатель партии подчеркнул, что на организационном собрании также будут избраны руководитель фракции, его заместители, руководящие органы и главы внутрифракционных групп.

Задача правящей партии

Медведев заявил, что "Единая Россия" прошла проверку на прочность на недавних выборах в Госдуму, но у членов партии не должно возникать головокружения от успехов. Он поздравил единороссов с победой на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, поблагодарил президента РФ Владимира Путина за активную поддержку партии и ее предложений, что "сыграло очень важную роль". Он также произнес слова благодарности в адрес всех участвовавших в избирательной кампании, "пятерки" федерального списка. "Самое главное, что мы смогли доказать, что, действительно, нас по-прежнему поддерживают миллионы людей, цифры говорят сами за себя: у партии 324 мандата в Государственной думе, из которых 198 - это одномандатные округа и 126 - партийный список. Это, безусловно, очень убедительный результат", - считает председатель партии.

По мнению Медведева, главная задача правящей партии - "не бояться брать на себя ответственность за принимаемые решения, не заниматься популизмом, а проводить курс в интересах страны, людей в любых, даже, может быть, в самых сложных ситуациях". "Эту проверку на прочность наша партия в этот раз прошла, хотя здесь никакого головокружения от успехов, конечно, тоже быть не должно", - указал председатель "Единой России".

"Сегодня, обеспечив безусловную поддержку избирателей, "Единая Россия" не должна расслабляться, отдыхать. Впереди у партии самое трудное - оправдать доверие избирателей, это для любой политической силы самое главное, и конкретными делами доказать, что избиратели сделали правильный выбор", - убежден Медведев. По его мнению, для этого у "Единой России" достаточного практического опыта, партия "всегда уделяла огромное внимание реализации своих предвыборных обязательств". "Мы успешно выполнили предыдущую программу, которая стала основой законодательной работы всех фракций в Государственной думе и законодательных органов власти в регионах", - констатировал Медведев.

Председатель партии поблагодарил избирателей за доверие. "Сейчас это доверие особо дорого", - сказал он, поблагодарив также тех, кто обеспечивал открытость избирательного процесса, конкурентность всех процедур и их полное соответствие законодательству.

"Единая Россия" безусловно прошла трудную избирательную кампанию, отметил Медведев. "Мы в отличие от наших оппонентов не пытались уйти от реальных проблем, это не в нашем стиле, а потом - правящая партия действительно отвечает за все. Мы действовали в интересах людей, для того, чтобы защитить их здоровье в тяжелый период, для того, чтобы обеспечить устойчивое развитие страны, принимали решения", - сказал он, заметив, что "эти решения нравились далеко не всем".

Программа "Единой России"

Медведев заявил, что программа "Единой России" должна быть руководством к действию, а не догмой и при необходимости пополняться актуальными вопросами.

"Наша задача в том, чтобы программа была не догмой, а, как принято раньше было говорить, руководством к действию, то есть документом, который может в некоторых случаях корректироваться, сохраняя при этом свои фундаментальные черты, важнейшие для граждан нашей страны, ну и конечно, дополняться она должна актуальными для людей вопросами", - сказал он, обращаясь ко всем кандидатам на ключевые должности в думской фракции "Единой России".

По словам Медведева, партийные кадровые решения также подчинены логике реализации партийной программы. "Я прошу свести воедино все первоочередные задачи, которые есть, и озвучить эти задачи на заседании нашей фракции, которое совсем скоро пройдет, для того, чтобы приступить к их решению уже в начале работы Государственной думы нового созыва", - поручил он, напомнив, что отчеты об исполнении народной программы должны стать ежегодными, причем не только перед руководящими органами партии, но и перед избирателями.

Политик также отметил необходимость взаимодействия с федеральными и региональными органами власти, создания постояннодействующих совместных рабочих группы с правительством.

Отчеты перед избирателями

Каждый член фракции "Единая Россия" в Госдуме восьмого созыва будет обязан регулярно отчитываться о результатах своей деятельности перед избирателями, заявил Медведев.

"Положением вводится норма об обязанности каждого члена фракции регулярно отчитываться перед избирателями о результатах проделанной работы. Член фракции должен активно участвовать в пропаганде и разъяснении избирателям политики нашей партии, а также в реализации предвыборной программы партии", - отметил Медведев.

По его словам, в новом положении о фракции также оптимизируется взаимодействие между партией "Единая Россия" и ее фракцией в Госдуме. Так, фракция в своей деятельности должна будет руководствоваться решениями центральных и руководящих органов партии. "Мы предусматриваем в положении ежегодную отчетность фракции о своей деятельности перед руководящими органами партии, которые определяют ее стратегию, - это председатель партии, бюро высшего совета и президиум генерального совета", - отметил Медведев.

Кроме того, положение о фракции также устанавливает, что член фракции не должен делать публичные заявления от ее имени, в том числе в СМИ, "если они не соответствуют решениям фракции". "Член фракции должен соблюдать не только законодательство, это само собой разумеется, устав партии, положение фракции, но и нормы депутатской этики и этические нормы партии", - подчеркнул Медведев.