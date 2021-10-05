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Пленарное заседание Мосгордумы 6 октября пройдет в дистанционном формате

Решение принято в связи с обострением ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Пленарное заседание Московской городской думы состоится 6 октября в дистанционном формате. Об этом сообщил в понедельник председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"4 октября всем депутатам думы было направлено СМС-сообщение с просьбой принять участие в тестировании. По итогам диагностики экспресс-тестов всего было протестировано 98 человек. Из 45 депутатов, к сожалению, тестирование прошли 24 депутата, из сотрудников аппарата, обеспечивающих заседание, прошли все 74. По результатам тестирования выявлено: отрицательный результат [на коронавирус] у 98 протестированных, положительные результаты на сегодняшний день отсутствуют", - сказал Шапошников в ходе заседания комиссии по организации работы думы.

Комиссия по организации работы думы после обсуждения с учетом большинства голосов приняла решение о проведении пленарного заседания 6 октября в дистанционном формате.

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