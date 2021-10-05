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Единороссы создали пять комиссий генсовета партии

Их возглавили лидеры ее списка на состоявшихся в сентябре выборах в Госдуму