"Единая Россия" определила кандидатуры на руководящие посты в Госдуме VIII созыва

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. "Единая Россия" во вторник определила кандидатов на руководящие посты в Госдуме восьмого созыва, которые получат представители ее фракции. Соответствующие кадровые решения, с которыми ознакомился ТАСС, обсуждались во вторник на совместном заседании бюро высшего и генерального советов партии.

Как и в Госдуме предыдущего созыва, "Единая Россия" сформировала конституционное большинство, в связи с чем претендует на значительную часть руководящих постов.

Спикер и его заместители

На должность спикера Госдумы партия выдвигает Вячеслава Володина, который возглавлял палату на протяжении пяти лет предыдущего созыва. 25 сентября на встрече с лидерами партий, прошедших по итогам выборов в новый думский созыв, президент РФ Владимир Путин поддержал кандидатуру Володина, отметив, что тот "вполне достоин того, чтобы возглавить и Государственную думу следующего, восьмого созыва".

По аналогии с седьмым созывом в новой Госдуме сохранятся два поста вице-спикера, которые получат представители двух крупнейших фракций - "Единой России" и КПРФ. "Единая Россия" выдвигает на эту должность Александра Жукова, занимавшего такой же пост в предыдущем созыве, а КПРФ уже анонсировала выдвижение кандидатуры его многолетнего коллеги Ивана Мельникова.

Посты у всех фракций

В новом созыве число фракций увеличилось с четырех до пяти, к традиционной парламентской четверке - "Единой России", КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" - добавилась фракция партии "Новые люди". Представители всех фракций получат посты зампредов палаты.

В общей сложности планируется утвердить 11 замов спикера - двух первых и девять "простых", на шесть из них претендуют единороссы. Среди шести кандидатов "Единой России" на посты вице-спикеров трое уже занимали их в предыдущем созыве - Алексей Гордеев, Петр Толстой и Ирина Яровая. Вице-спикером станет и Сергей Неверов, в предыдущей Думе руководивший фракцией "Единой России". Ранее в том же созыве Неверов также занимал пост вице-спикера, с которого перешел на руководство фракцией.

Еще два вице-спикера от "Единой России" - бывший уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, входившая в общефедеральную пятерку списка единороссов на выборах в Госдуму, и экс-глава республики Тува Шолбан Кара-Оол.

По одному посту вице-спикеров получат ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди". Все они уже назвали своих кандидатов на эти должности. Так, либерал-демократы выдвинут Бориса Пайкина, в прошлом созыве возглавлявшего думский комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, справороссы - Александра Бабакова, также имеющего опыт работы вице-спикером. "Новые люди" могут выдвинуть на аналогичный пост Владислава Даванкова.

Все эти кандидатуры будут официально выдвинуты для избрания на первом пленарном заседании Госдумы, которое пройдет 12 октября.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. По их итогам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.