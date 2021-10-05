Путин обсудил с Жириновским итоги парламентских выборов

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник провел рабочую встречу с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На встрече обсуждались итоги состоявшихся в сентябре парламентских выборов в России, а также планы работы фракции ЛДПР на предстоящий период", - сказал он.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.