"Единая Россия" планирует возглавить 17 из 32 комитетов Госдумы восьмого созыва

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. "Единая Россия" подготовила перечень из 17 кандидатур на должности руководителей комитетов Госдумы восьмого созыва. Соответствующее решение, с которым ознакомился ТАСС, было принято во вторник на совместном заседании бюро высшего и генерального советов партии.

Как сообщил в понедельник глава временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Думы нового созыва Александр Жуков, всего в Госдуме восьмого созыва будет создано 32 комитета. В Госдуме седьмого созыва работало 26 комитетов, представители "Единой России" возглавляли половину из них.

"Единая Россия" предлагает назначить бывшего министра труда и соцзащиты Максима Топилина на пост главы комитета по экономической политике, а заместителя секретаря генсовета партии Дмитрия Кобылкина - на должность председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Как заявил ранее Жуков, структуру комитетов в Госдуме предлагается максимально приблизить к структуре федеральных органов исполнительной власти. Так, например, вместо работающего в прошлом созыве Думы комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству будет образовано несколько отдельных. Два из них единороссы предлагают оставить за собой. Так, Максим Топилин предлагается на пост главы комитета по экономической политике, а Владимир Гутенев - на должность председателя комитета по промышленности и торговле. В Думе седьмого созыва Гутенев занимал пост первого заместителя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, возглавлял комитет депутат фракции ЛДПР Сергей Жигарев.

Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству предлагается отдать под руководство Сергея Пахомова, который в Думе седьмого созыва занимал пост первого зампреда комитета по жилищной политике и ЖКХ, а сам комитет возглавляла депутат фракции "Справедливая Россия" Галина Хованская.

Кроме того, единороссы также предлагают назначить Евгения Москвичева на должность председателя комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Единороссы также предлагают сохранить за Андреем Макаровым пост главы комитета Госдумы по бюджету и налогам, а за Павлом Завальным - должность председателя комитета Госдумы по энергетике.

Комитет по просвещению

"Единая Россия" предложила кандидатуру депутата Ольги Казаковой на пост председателя комитета Госдумы по просвещению. Ранее стало известно о разделении действовавшего в Госдуме седьмого созыва комитета по образованию и науке на комитет по науке и высшему образованию и комитет по просвещению. При этом единороссы не претендуют на председательство в комитете по науке и высшему образованию. В Госдуме седьмого созыва объединенный комитет возглавлял единоросс Вячеслав Никонов.

Председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев предлагается "Единой Россией" на должность председателя комитета по молодежной политике. Этот комитет также образуется в результате "разукрупнения" в данном случае комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Вице-спикер Госдумы седьмого созыва Ольга Тимофеева предложена на пост главы комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Таким образом, комитет "уходит" от фракции КПРФ, представитель которой Сергей Гаврилов возглавлял его в Госдуме седьмого созыва.

Комитет по охране здоровья предложено возглавить Дмитрию Хубезову. Елена Ямпольская, возглавлявшая комитет по культуре в предыдущем созыве, как планируется, сохранит свою должность председателя комитета.

Комитет по обороне

"Единая Россия" предлагает назначить бывшего замминистра обороны Андрея Картаполова на должность председателя комитета Госдумы восьмого созыва по обороне. Во вторник Картаполов был уволен с военной службы в связи с избранием депутатом Госдумы. В Думе седьмого созыва пост председателя комитета по обороне занимал Герой России Владимир Шаманов ("Единая Россия").

Кроме того, единороссы предлагают назначить на должность председателя комитета по контролю Олега Морозова. Как заявил в понедельник глава временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Думы нового созыва Александр Жуков, действовавший в Думе седьмого созыва комитет по контролю и регламенту в новом созыве предлагается разделить на комитет по контролю и комиссию по регламенту и организации работы Госдумы.

Единороссы также предлагают сохранить за Павлом Крашенинниковым должность председателя комитета по государственному строительству и законодательству, назначить Александра Хинштейна на пост главы комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также сохранить за Василием Пискаревым должность председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.