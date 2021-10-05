Представитель РФ заявил в СПЧ ООН о деградации ситуации в области прав человека на Украине

ЖЕНЕВА, 5 октября. /ТАСС/. Ситуация в области прав человека на территории Украины стремительно деградирует, власти этой страны лишили большую часть населения права на родной русский язык и уничтожили свободу вероисповедания. Об этом заявил во вторник на 48-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве постпред Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

Он привлек внимание делегаций, участвующих в сессии, и верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет к "стремительной деградации ситуации с основополагающими правами человека на территории Украины". Мурадов напомнил о лишении властями этой страны "большей части собственного населения права на родной русский язык", об "уничтожении свободы вероисповедания" и "изъятии статуса коренных народов у русинов, венгров, евреев, молдаван греков, других народов, веками проживающих на территории нынешней Украины, существующей как самостоятельное государство лишь около 30 лет".

Постпред подчеркнул, что власти Украины "открыто покровительствуют организации террористических актов против мирного населения соседних стран". "Вопиющим примером такого покровительства" он назвал взрыв газопровода в крымском селе Перевальное в августе 2021 года. Речь идет, по его словам, об "очередном теракте, организованном из Киева и прямо угрожающем праву крымчан на мирное развитие".

Мурадов обратил внимание также на "постоянные кибертатаки с территории Украины, в том числе против финансовой системы Крыма", и на исходящие оттуда же "телефонные угрозы взорвать общественные объекты на полуострове", а также на "вовлечение других государств в акции, направленные против территориальной целостности России". Все это "создает угрозу миру и стабильности в Черноморском регионе".