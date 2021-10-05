{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

МИД РФ оценил призыв сенаторов США выслать российских дипломатов

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что американские сенаторы, видимо, добиваются закрытия своих загранучреждений в РФ
Здание МИД РФ Роман Канащук/ТАСС
Описание
Здание МИД РФ
© Роман Канащук/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Американские сенаторы, призывая президента США Джо Байдена выслать 300 российских дипломатов в случае отказа Москвы расширять штат посольства США, видимо, добиваются закрытия своих загранучреждений в России. Об этом заявили во вторник ТАСС в МИД РФ.

"Кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них", - подчеркнул собеседник агентства.

В дипведомстве также отметили, что в Вашингтоне нет такого количества российских дипломатов. "Или конгрессмены, не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях, посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипсотрудников", - указали в МИД.

Ранее группа американских сенаторов от обеих партий попросила Байдена принять незамедлительные меры для увеличения числа сотрудников посольства Соединенных Штатов в Москве и выслать из страны 300 российских дипломатов в случае отказа РФ.

Теги
СШАРоссия
Посольство РФ обратилось к властям Франции за информацией о задержании судна в Дюнкерке
Agence France-Presse ранее сообщило, что в порту Дюнкерка на борту судна изъяли более тонны кокаина, задержаны 20 членов экипажа, среди которых якобы были россияне
Читать полностью