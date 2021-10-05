МИД РФ оценил призыв сенаторов США выслать российских дипломатов

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Американские сенаторы, призывая президента США Джо Байдена выслать 300 российских дипломатов в случае отказа Москвы расширять штат посольства США, видимо, добиваются закрытия своих загранучреждений в России. Об этом заявили во вторник ТАСС в МИД РФ.

"Кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них", - подчеркнул собеседник агентства.

В дипведомстве также отметили, что в Вашингтоне нет такого количества российских дипломатов. "Или конгрессмены, не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях, посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипсотрудников", - указали в МИД.

Ранее группа американских сенаторов от обеих партий попросила Байдена принять незамедлительные меры для увеличения числа сотрудников посольства Соединенных Штатов в Москве и выслать из страны 300 российских дипломатов в случае отказа РФ.