Эксперт оценил возможность военного конфликта Ирана и Азербайджана

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Противостояние между Азербайджаном и Ираном не приведет к вооруженному конфликту, давление Тегерана является психологической атакой. Такое мнение во вторник в разговоре с ТАСС выразил старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

"Я не думаю, что противостояние Ирана с Азербайджаном может достичь горячей фазы. Это такая психологическая атака со стороны Тегерана, - сказал Сажин. - До большой войны дело не дойдет. Потому что в Тегеране все понимают, что один на один с Азербайджаном им воевать не придется, там подключится Турция. А с Анкарой Тегерану воевать явно не хочется. Поэтому вот такая напряженность".

Кроме того, аналитик обратил внимание, что у Баку очень хорошие отношения с Вашингтоном, что также заставит Тегеран воздерживаться от обострения конфликта. При этом эксперт напомнил, что недавно Иран провел военные учения близ границы с Азербайджаном, которые являлись беспрецедентными по своему масштабу и месту проведения. Он также указал, что во вторник начались азербайджано-турецкие военные маневры. "Начавшиеся сегодня азербайджано-турецкие учения скоро закончатся. Турция и Азербайджан показали, что они тоже готовы ко всему. Иран тоже показал. На этом закончится", - отметил собеседник агентства.

При этом, по словам аналитика, отношения между Баку и Тегераном останутся напряженными, поскольку складывающаяся в регионе стратегическая обстановка не устраивает Иран. По словам специалиста, Иран обеспокоен усилением союзницы Азербайджана Турции после карабахской войны и снижением собственного влияния в Закавказье. "Азербайджан и Турция планируют создать Зангезурский коридор, который будет соединять Нахичевань с основной частью Азербайджана. Там планируется построить автомобильную и железную дороги, чтобы обеспечить прямой путь из Турции через Нахичевань по этому Зангезурскому коридору в Азербайджан и дальше через Каспийское море в страны Центральной Азии, которые почти все являются тюркоязычными, - сказал Сажин. - То есть это такая заявка на Великий Туран со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Это очень волнует Иран и они [иранцы] этим явно не довольны, потому что их влияние на Южном Кавказе явно ослабевает. Их это не устраивает".

Кроме того, раздражение иранской стороны вызывает укрепление связей Азербайджана и Израиля - давнего противника Ирана. Специалист напомнил, что Азербайджан и Израиль активно развивают экономические и политические отношения, Баку закупает израильскую военную технику, которая во многом и стала залогом победы в карабахской войне.

Обострение отношений

27 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Анатолийскому агентству заявил, что Азербайджан принял меры по пресечению въезда иранских грузовиков в Нагорный Карабах, поскольку Баку считает эти действия незаконными. По его словам, с 11 августа по 11 сентября около 60 грузовых автомобилей из Ирана въехали на территорию Карабаха, и азербайджанская сторона неоднократно выражала недовольство Тегерану по этому поводу. Кроме того, он выразил обеспокоенность проведением военных маневров Ираном на границе с Азербайджаном.

Ранее вооруженные силы Ирана провели военные учения близ границы с Азербайджаном на северо-западе страны. Алиев заявил, что у азербайджанского общества появились справедливые вопросы, почему Иран раньше не проводил учения на границе с Азербайджаном, когда ряд территорий в Карабахе находились под контролем ВС Армении.

Власти Ирана подозревают, что Азербайджан ведет тесное военное сотрудничество с региональным оппонентом Тегерана - Израилем. Руководитель Корпуса стражей исламской революции полковник Хосейн Пурэсмаил заявлял, что "такое сотрудничество Азербайджана с Израилем не в интересах Баку и угрожает его существованию".