Посольство РФ обратилось к властям Франции за информацией о задержании судна в Дюнкерке

ПАРИЖ, 5 октября. /ТАСС/. Посольство РФ обратилось к властям Франции за информацией о задержании в порту Дюнкерка судна, на борту которого якобы находились россияне. Об этом ТАСС сообщил во вторник руководитель пресс-службы российской дипмиссии Александр Макогонов.

"Посольству известно о задержании экипажа судна в порту Дюнкерка. Мы обратились к французским властям за официальной информацией по данному вопросу", - сказал он.

Ранее Agence France-Presse сообщило о том, что в пятницу в порту Дюнкерка на борту судна было изъято более тонны кокаина. По информации агентства, задержаны 20 членов экипажа во главе с румынским капитаном. В числе задержанных якобы были россияне, украинцы, филиппинцы и эфиопы. Согласно данным источника в полиции, судно под либерийским флагом следовало из Бразилии в один из североевропейских портов.

Во вторник утром задержанные были доставлены в Париж. Расследование поручено Службе по борьбе с организованной преступностью. По информации источника, на борту корабля было спрятано 1 127 кг наркотиков стоимостью "несколько десятков миллионов евро".