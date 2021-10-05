Россия призывает власти ДР Конго и миротворцев к координации в борьбе с боевиками

ООН, 5 октября. /ТАСС/. Власти Демократической Республики Конго и миротворцы ООН должны активизировать координацию в борьбе с боевиками, однако одних военных мер недостаточно для долгосрочной нормализации в этой африканской стране. Об этом заявила во вторник заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Анна Евстигнеева, выступая на заседании Совета Безопасности.

"С озабоченностью следим за ситуацией в Демократической Республике Конго, особенно за положением в восточных районах страны, - сказала дипломат. - К сожалению, конголезским вооруженным силам и миротворцам Миссии ООН по стабилизации пока не удается пресечь активность многочисленных незаконных вооруженных формирований, прежде всего "Объединенных демократических сил".

В Москве вызывает тревогу продолжающийся рост насилия и числа жертв среди гражданского населения. "Отмечаем также сохраняющуюся проблему незаконной эксплуатации вооруженными группировками природных ресурсов ДР Конго", - добавила Евстигнеева.

"Для успешной борьбы с боевиками необходимо дальнейшее наращивание координации между миротворцами и конголезскими силами безопасности, содействие укреплению их потенциала, - обратила внимание зампостпреда РФ. - Поддерживаем планы миссии по созданию общего с Вооруженными силами ДР Конго центра, а также усиление Бригады оперативного вмешательства".

По словам Евстигнеевой, весьма непросто обстоят дела в гуманитарной сфере. Российская сторона обеспокоена низким уровнем финансирования гуманитарных потребностей, особенно на фоне растущего числа временно перемещенных лиц. "Рассчитываем, что правительство [ДР Конго] сумеет восстановить контроль над ситуацией в сфере безопасности, сосредоточит усилия на улучшении гуманитарного положения, будет содействовать устойчивому социально-экономическому развитию, разрешению пограничных противоречий с соседями, межобщинных конфликтов, а также реализовывать стратегию разоружения, демобилизации и реинтеграции экс-комбатантов", - сказала дипломат.

Россия обратила внимание на подготовленный ООН в координации с конголезскими властями "переходный план" поэтапного вывода миротворцев из страны. "Внимательно его изучим. В принципиальном плане исходим из того, что исключительно военными мерами добиться долгосрочной нормализации в ДР Конго невозможно, - заявила заместитель постпреда РФ. - Следует продолжать работу по выполнению в полном объеме основополагающего Рамочного соглашения о мире, безопасности и сотрудничестве в восточных районах ДР Конго и районе Великих озер".