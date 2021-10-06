В РФ считают, что Киеву вместо обвинений в адрес Москвы пора заняться "Минском-2"

ООН, 6 октября. /ТАСС/. Украина должна перестать искать внешних врагов и вместо этого заняться выполнением своих обязательств по Минским соглашениям. Об этом заявил во вторник представитель российской делегации Денис Лозинский, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН.

"Что касается непрекращающихся попыток приписать нам военное вмешательство в события на юго-востоке Украины, то авторы этих домыслов так и не представили ни одного убедительного доказательства присутствия там российских войск просто потому, что там их никогда и не было", - отметил Лозинский.

"Вместо того, чтобы пытаться преподнести Россию в качестве виновной в нынешнем плачевном положении дел на Украине, Киеву стоило бы заняться решением имеющихся в стране проблем, - обратил внимание дипломат. - Пока же действия (непрекращающиеся обстрелы территорий ДНР и ЛHP со стороны Вооруженных сил Украины), равно как и бездействие Украины - невыполнение договоренностей об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 года и в целом минского Комплекса мер от 12 февраля 2015 года - приводят к невосполнимым утратам и бесчисленным страданиям мирного населения, включая детей".

По его словам, нежелание Киева прекратить военную операцию на востоке страны ведет к ухудшению ситуации с безопасностью во всем регионе. "Вместо налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском, введения в действие закона об их особом статусе, принятия поправок к конституции, законов об амнистии, проведении местных выборов украинские власти предпринимают шаги, которые только осложняют и без того тупиковую ситуацию в переговорном процессе", - сказал представитель делегации РФ.

Ключ к урегулированию

Российская сторона призывает украинские власти "в полной мере осознать негативные последствия для гражданского населения и объектов, к которым приводит потакание воинственным устремлениям украинских силовиков и вооруженных националистов". При этом внимание мирового сообщества и украинской общественности "упорно пытаются отвлечь от необходимости искать пути решения истинных первопричин глубочайшего общественно-политического кризиса, приведшего к внутреннему вооруженному конфликту", отметил Лозинский.

"Вместо этого видим постоянные попытки навести украинцев на ложный путь выискивания "врагов" в лице соседних государств и братских народов, - констатировал он. - Все это лишь усугубляет противоречия между государствами - членами ООН, а также между самими украинцами".

"Хотелось бы еще раз призвать наших украинских коллег не перекладывать вину с больной головы на здоровую, а сосредоточиться на неукоснительной реализации собственных обязательств во всей полноте и последовательности, - отметил дипломат. - Ключ к урегулированию внутриукраинского конфликта - в прямом конструктивном диалоге Киева с представителями Донецка и Луганска в Контактной группе и скорейшем выполнении одобренного Советом Безопасности ООН в резолюции 2202 Комплекса мер от 12 февраля 2015 года, а также Минских соглашений в русле достигнутых в нормандском формате договоренностей".