Косачев назвал плохой историей не с лучшими последствиями попытки УЕФА влезть в политику

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. УЕФА забывает о своих прямых обязанностях и "по уши влезает в политику", что может привести далеко не к лучшим последствиям. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя фото с презентации нового логотипа Евро-2024 в Германии, где Крым представлен в цветах украинского флага.

"На фото - логотип чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Германии в 2024 году. Крым в украинских цветах", - написал сенатор на своей странице в Facebook.

Он назвал это плохой историей. "УЕФА по уши влезает в политику, забывая о своих прямых обязанностях перед спортсменами и футбольными болельщиками. Последствия, уверен, будут, и из разряда далеко не лучших", - считает Косачев.

Союз европейских футбольных ассоциаций 5 октября провел презентацию логотипа чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире примут участие 24 команды.