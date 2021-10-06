Косачев считает безграмотными попытки США изменить число американских дипломатов в России

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Пропорции числа российских дипломатов в США и американских в России соблюдаются скрупулезно и на принципах взаимности. Об этом заявил журналистам в среду вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя призыв американских сенаторов к президенту США Джо Байдену выслать 300 российских дипломатов в случае отказа Москвы расширять штат посольства США.

"Статистику уже неоднократно приводил МИД России, она прозрачна и не вызывает у меня сомнений: пропорция на двустороннем уровне соблюдается скрупулезно и на принципах взаимности, при том что верхнюю планку, явно и искусственно заниженную, произвольно устанавливает американская сторона. Ссылки на общее число россиян с дипломатическими паспортами на территории США просто нелепы и безграмотны, поскольку речь идет в том числе о сотрудниках представительства при ООН", - сказал сенатор.

По словам Косачева, если американским конгрессменам эта ситуация не нравится, "им в пределах своей внешнеполитической дремучести осталось только взять и потребовать удаления штаб-квартиры ООН из США".

Ранее группа американских сенаторов от обеих партий попросила Байдена принять незамедлительные меры для увеличения числа сотрудников посольства Соединенных Штатов в Москве и выслать из страны 300 российских дипломатов в случае отказа РФ.