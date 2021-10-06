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Владимир Машков отказался от думского мандата "Единой России"

Центризбирком планирует передать депутатский мандат актера директору Государственного музея А. С. Пушкина Евгению Богатыреву
Художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду планирует передать депутатский мандат актера Владимира Машкова ("Единая Россия") директору Государственного музея А. С. Пушкина Евгению Богатыреву. Об этом говорится в постановлении ЦИК, которое планируется принять на заседании.

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Отмечается, что мандат передается от худрука Московского театра Олега Табакова, актера Владимира Машкова - региональная группа номер 38 (Москва), который отказался от места в Думе. ЦИК на заседании в понедельник передал актеру думский мандат, который достался ему от директора Государственного театра наций Марии Ревякиной.

Кроме того, от мандатов единороссов отказались избранные депутаты Кузьма Алдаров и Сергей Грачев. Их мандаты получат кандидаты из партийного списка Мария Василькова и Владимир Ильиных.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.

Теги
РоссияМашков, Владимир Львович
Директор Государственного музея А. С. Пушкина Богатырев отказался от думского мандата
ЦИК ранее передал Богатыреву думский мандат актера Владимира Машкова
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