Владимир Машков отказался от думского мандата "Единой России"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду планирует передать депутатский мандат актера Владимира Машкова ("Единая Россия") директору Государственного музея А. С. Пушкина Евгению Богатыреву. Об этом говорится в постановлении ЦИК, которое планируется принять на заседании.

Отмечается, что мандат передается от худрука Московского театра Олега Табакова, актера Владимира Машкова - региональная группа номер 38 (Москва), который отказался от места в Думе. ЦИК на заседании в понедельник передал актеру думский мандат, который достался ему от директора Государственного театра наций Марии Ревякиной.

Кроме того, от мандатов единороссов отказались избранные депутаты Кузьма Алдаров и Сергей Грачев. Их мандаты получат кандидаты из партийного списка Мария Василькова и Владимир Ильиных.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.