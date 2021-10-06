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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Лавров и Блинкен обсудили по телефону иранскую ядерную сделку

Разговор состоялся по инициативе американской стороны
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили в среду по телефону перспективы восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом говорится в распространенном сообщении МИД России.

"Собеседники обменялись мнениями о перспективах восстановления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, а также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

В среду Лавров также проведет переговоры в Москве с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. Ожидается, что министры обсудят перспективы восстановления СВПД.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере, а также возвращения США в СВПД.

Представители государств - участников соглашения проводят и отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня. 21 сентября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что переговоры по возобновлению в полной мере действия ядерной сделки вновь начнутся в Вене в течение нескольких недель.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияСитуация вокруг ядерной программы ИранаБлинкен, Энтони
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