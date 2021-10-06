Совфед прекратил полномочия четырех сенаторов в связи с их переходом в Госдуму

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду досрочно прекратил полномочия четырех сенаторов, которые по итогам прошедших парламентских выборов переходят на работу в Госдуму.

Переходят из верхней палаты парламента в нижнюю Александр Бабаков, кандидатура которого предложена на должность вице-спикера Госдумы от справороссов, Татьяна Кусайко, занимавшая пост зампреда комитета СФ по социальной политике, Виктор Смирнов, который в СФ занимал должность замглавы комитета палаты по науке, образованию и культуре, а также Сергей Леонов, работавший в комитете СФ по социальной политике.

"В выборах депутатов Государственной думы принял участие ряд наших коллег, которые стали депутатами Госдумы. Это Бабаков Александр Михайлович, Кусайко Татьяна Алексеевна, Леонов Сергей Дмитриевич, Смирнов Виктор Владимирович. 26 наших коллег избраны депутатами новых созывов региональных парламентов, все они, в соответствии с федеральным законодательством, подали заявление о досрочном прекращении своих полномочий сенаторов, которыми они были наделены предыдущим составом", - сказал на заседании Совфеда глава комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Среди тех, кто переподтвердил свои сенаторские полномочия, - секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На заседании палаты в среду он вновь был избран первым вице-спикером Совета Федерации. Также заместителем председателя верхней палаты парламента повторно избран Герой России Юрий Воробьев. Он является членом Совета Федерации с мая 2007 года, с сентября 2008 года - заместителем председателя Совфеда.