Жириновский войдет в президиум первого заседания Госдумы нового созыва

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР, избранный депутат Госдумы Владимир Жириновский займет место в президиуме на первом пленарном заседании нижней палаты VIII созыва, которое должны открыть старейшие парламентарии. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе фракции либерал-демократов.

"От ЛДПР в президиум войдет лидер партии и глава ее фракции в Госдуме Владимир Вольфович Жириновский", - сказали в пресс-службе.

В 2021 году Жириновскому исполнилось 75 лет.

Ранее источник сообщил ТАСС, что первая женщина-космонавт, депутат Госдумы от "Единой России" Валентина Терешкова будет открывать первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва.

Согласно регламенту Государственной думы, первое пленарное заседание открывает старейший избранный депутат, в новом созыве это бывший первый вице-мэр Москвы, представитель "Единой России" Владимир Ресин, который, по данным источника, предложил открыть заседание Терешковой. Ресин старше Терешковой на год (Ресин родился в 1936 году, а Терешкова - в 1937 году).